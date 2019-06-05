Общество
Верховный суд фактически отменил срок давностиВедомости вчера в 17:07
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
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с чего всё началось
Момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем (принятом 28.12.2006): преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок, говорит представитель Верховного суда Павел Одинцов.Ведомостивчера в 17:07
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В полуфинале Roland Garros Анисимовой предстоит встретиться с Эшли Барти из Австралии, которая в 1/4 финала взяла верх над американкой Мэдисон Кис.
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Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
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Китай и страны ЕАЭС подписали соглашение об обмене таможенной информацией
Страны Евразийского экономического союза и Китай подписали соглашение об обмене информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых через таможенные границы стран.
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Православный мир празднует Вознесение Господне
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В Крыму украинца осудили за шпионаж
Верховный суд Крыма вынес приговор гражданину Украины Константину Давыденко по делу о шпионаже, сообщили в пресс-службе ФСБ.
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Путин не расстроился из-за отсутствия приглашения в Нормандию
Президент России Владимир Путин спокойно воспринял то, что его не пригласили на празднование годовщины высадки союзников в Нормандии.
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По заявлению пресс-службы Шестого флота США, американский самолет P-8A Poseidon, летевший над Средиземным морем, был перехвачен российским Су-35 трижды за три часа .
Обновлено 04 июня в 23:06
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В России увеличат материнский капитал
Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала.
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Огромное пятно в небе, которое оказалось скоплением божьих коровок, засекли радары Национальной метеорологической службы США, сообщает Los Angeles Times.
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Эвкалипт не утоляет жажду, коалам нужна вода
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