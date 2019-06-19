Верховный суд отложил отмену срока давности по налоговым преступлениямForbes 05:38

Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.

с чего всё началось

В проекте постановления предлагалось считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством. Сейчас срок давности составляет от 2 до 10 лет в зависимости от тяжести налогового преступления.

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