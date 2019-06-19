Общество

Верховный суд отложил отмену срока давности по налоговым преступлениямForbes 05:38

В проекте постановления предлагалось считать уклонение от уплаты налогов длящимся преступлением, которое прекращается, только когда должник окончательно рассчитается с государством. Сейчас срок давности составляет от 2 до 10 лет в зависимости от тяжести налогового преступления.
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с чего всё началось

Бизнес попросил Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Проект постановления пленума Верховного суда, позволяющий в любой момент привлечь к уголовной ответственности за налоговые преступления, напугал бизнес.
Ведомостивчера в 17:12

Подробнее о событии

Верховный суд отложил решение по срокам давности налоговых преступлений

РБК05:43

Верховный суд перенес принятие налогового постановления после возражений бизнеса

Интерфакс05:43

Верховный суд отложил рассмотрение вопроса об отмене срока давности по налоговым преступлениям

Коммерсантъ06:07

Титов: надеюсь, идея отмены срока давности по налоговым преступлениям растворится навсегда

BFM.ru09:45

Принятие «налогового» постановления Верховного суда перенесли после протестов бизнеса

Ведомости05:06

Верховный суд отложил отмену срока давности по налоговым преступлениям

Forbes05:38

Российские бизнесмены попросили Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям

Эхо Москвы04:30
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 16:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Больная раком Александра Яковлева отыграла последний спектакль

Обновлено в 03:34
Футбол

Адвокаты не смогли обсудить с Кокориным жалобу в кассационную инстанцию

Обновлено в 14:53
Политика

Саакашвили призвал полицию не подчиняться действующим властям Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с Украины призвал грузинскую полицию не подчиняться председателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили и «перейти на сторону народа», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Обновлено в 14:56
Политика

Сенат США провел закрытые слушания по НЛО

Сенаторы США провели закрытые слушания по проблеме неопознанных летающих объектов (НЛО), сообщает в четверг, 20 июня, Politico.
Обновлено в 15:24
Футбол

«Реал» предложит «ПСЖ» за Неймара 130 миллионов и Бэйла или Хамеса

По информации Mundo Deportivo, мадридский клуб собирается сделать предложение парижанам в размере 130 миллионов евро плюс включить в сделку Гарета Бэйла или Хамеса Родригеса.
Обновлено в 10:55
Финансы

Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года

Курс евро на Московской бирже опустился ниже 71 рубля впервые с апреля 2018 года, свидетельствуют данные торгов в четверг, 20 июня.
Обновлено в 12:08
Наука

На Филиппинах нашли корабельного червя, который сверлит камень

Новый вид корабельного червя ученые нашли и описали на Филиппинах.
Обновлено вчера в 11:39
Экономика

ЦБ рассмотрит замену инвестора «Уралсиба» после смерти Когана

Финансовый регулятор отметил, что в настоящее время наиболее актуальным является вопрос о замене инвестора в процессе финансового оздоровления банка.
Обновлено в 14:47
Армия и оружие

Иран забрал обломки сбитого беспилотника США

Глава иранского МИД Джавад Зариф заявил, что Ирану удалось забрать обломки сбитого американского беспилотника, который Тегеран обвинил в нарушении госграницы.
Обновлено в 14:54
Политика

Путин объяснил разницу в зарплатах чиновников и рядовых работников

Путин подчеркнул, что каждый человек должен получать в зависимости от уровня своей квалификации и результатов работы.
Обновлено в 07:21
Футбол

ФИФА может перенести чемпионат мира-2022 из Катара

Кроме Катара на право принимать чемпионат мира в 2022 году претендовали США, Южная Корея, Япония и Австралия.
Обновлено в 08:46
Происшествия

Кузнецова обратится в СК и прокуратуру по поводу ребенка из семьи геев

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова направит обращение в Следственный комитет России и прокуратуру с просьбой предоставить информацию о судьбе ребенка, воспитавшегося гей-парой.
Обновлено в 14:26
Футбол

Пятеро игроков ЦСКА присоединились к команде на сборе в Ватутинках

Футболисты ЦСКА Федор Чалов, Хердур Магнуссон, Арнор Сигурдссон, Яка Бийол и Иван Обляков вернулись из расположения своих национальных сборных и присоединились к команде на сборе в Ватутинках.
Обновлено в 15:57
Кино

Marvel приглашала Киану Ривза почти в каждый фильм своей киновселенной

Обновлено в 02:51
Авто

Названы самые надежные автомобили в мире по версии J.D. Power

Обновлено в 10:05
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено в 10:44
Футбол

Рауль стал главным тренером резервной команды «Реала»

Бывший нападающий «Реала» Рауль стал главным тренером резервной команды мадридского клуба — «Кастильи».
Обновлено в 13:22
Здоровье

Малыш и cancer

Всегда, указывая место твоей работы, называла всемирно известный Центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Димы Рогачева.
Обновлено в 14:17
Происшествия

Суд отправил под арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

В чем обвиняют Бойко-Великого Следствие считает Бойко-Великого причастным к хищению более 180 млн руб. и $929 тыс. из банка "Кредит-Экспресс", в котором предпринимателю и его семье принадлежал пакет в 10%.
Обновлено в 12:59
Происшествия

СК начал проверку в связи с жалобой Путину на плату за вывоз мусора

Следователи организовали проверку после жалобы жителей села Семлёво Смоленской области в ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным на взимание платы за вывоз мусора.
Обновлено в 13:57
Происшествия

У Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено в 11:29
Происшествия

В Раменском арестован экс-глава отделения МВД по борьбе с наркотиками

По обвинению в фальсификации и превышении полномочий арестован экс-начальник отделения полиции по борьбе с оборотом наркотиков подмосковного Раменского, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Футбол

«МЮ» выделил 100 млн фунтов на летние трансферы

«Манчестер Юнайтед» выделил главному тренеру Оле-Гуннару Сульшеру 100 миллионов фунтов на летние трансферы, сообщает ESPN.
Обновлено в 08:41
Шоу-бизнес

Певица Нюша примеряла кожаное белье

Нюша предстала перед подписчиками в очередном откровенном образе. Она опубликовала в Instagram снимок, где примеряла кожаное белье.
Обновлено в 12:06
Хоккей

Кучеров заявил, что Кубок Стэнли важнее индивидуальных наград

Кучеров стал обладателем приза "Харт Трофи", который вручается самому ценному игроку по итогам сезона, награды лучшему бомбардиру сезона ("Арт Росс Трофи"), а также приза лучшему хоккеисту по версии профсоюза игроков лиги ("Тед Линдсей Эворд").
Обновлено в 02:13
Транспорт

Четыре новые станции метро открылись на Сокольнической линии в Москве

Обновлено в 05:52
Политика

Челябинец спросил Владимира Путина, не надоело ли ему быть президентом

В начале трансляции с обращением выступила фельдшер из села Маук Каслинского района Светлана Каташова.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон заподозрили в беременности

Сегодня, 20 июня, ряд западных СМИ сообщил, что 37-летняя герцогиня Кембриджская ждет четвертого ребенка.
Обновлено в 11:44
Происшествия

Суд вынес приговор сыну генерала ФСБ по делу о наркотиках

Никулинский суд Москвы приговорил к 10 годам колонии строгого режима сына экс-главы Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ генерал-лейтенанта в отставке Александра Здановича по делу о наркотиках, сообщил РИА Новости адвокат Александр Иванов.
Обновлено в 09:53
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено в 05:17
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