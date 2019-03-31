Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу КехманаКоммерсантъ 01:26

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой являлся господин Кехман. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.
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Верховный суд отказался рассматривать жалобу Кехмана

Мойка7802:58

Верховный суд не будет рассматривать жалобу Кехмана

Piter.tv06:09

ВС РФ отказался пересматривать жалобу худрука Михайловского театра Владимира Кехмана

Петербургский дневник06:48

Верховный суд отказал в пересмотре жалобы Кехмана

78.ru06:37

Верховный суд отклонил жалобу Владимира Кехмана

АБН01:55

Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Коммерсантъ01:26

Верховный суд не сомневается в долгах Кехмана

Gazeta.SPb03:34
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Происшествия

«Победа» прекратила летать за границу из Санкт-Петербурга

Отмечается, что последний международный рейс «Победы» из Санкт-Петербурга состоялся 30 марта.
Обновлено в 07:16
Наука

Собаки могут распознавать эпилептические припадки по запаху

Обновлено 29 марта в 07:03
Политика

Зеленский рассказал, что будет делать в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский не остановится даже в случае проигрыша по итогам избирательной кампании и направит все силы на подготовку к выборам в Верховную Раду.
Обновлено в 07:16
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
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Здоровье

Каноистка из Португалии родила через три месяца после смерти

Обновлено в 06:39
Происшествия

Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело

Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Здоровье

Состояние кожи сигнализирует о симптомах опасных заболеваний

Например, если на коже появляются мелкие прыщи, которые так часто людьми принимаются за угри, лучше не заниматься самолечением, а поспешить к дерматологу.
Обновлено в 06:50
Политика

Ляшко грозит три года тюрьмы за демонстрацию бюллетеня

Поступком лидера Радикальной партии Олега Ляшко, который показал заполненный бюллетень на избирательном участке, занялась украинская полиция.
Обновлено в 07:24
Политика

В ЦИК Украины огласили первые данные по явке на выборах президента

Явка на выборах президента на 11.00 (совпадает с мск) составляет 16,08%, сообщает сайт Центральной избирательной комиссии Украины.
Обновлено в 05:08
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Спорт

Червоткин победил в скиатлоне на чемпионате России

Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

Обновлено в 06:37
Наука

Назвали две причины появления рака у женщин

Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.
Обновлено в 08:13
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта

Ольга Бузова поцеловала Лешу Свика во время своего концерта Сама Ольга Бузова, к слову, опубликовала в своем микроблоге видео с концерта, однако на нем запечатлены лишь теплые объятия артистов.
Обновлено в 03:47
Единоборства

Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:42
Культура

NYT сообщила о пропаже самой дорогой картины в мире

Сотрудники филиала Лувра в Абу-Даби не знают, где находится картина Леонардо да Винчи "Спаситель мира", сообщает газета New York Times.
Обновлено в 07:12
Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
Обновлено в 03:41
Происшествия

При землетрясении в Турции никто не пострадал

Обновлено в 08:40
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Политика

На Украине предложили наказать Россию правописанием

Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Армия и оружие

Испытания гигантского рельсотрона сняли на видео в Турции

Модернизированную электромагнитную пушку SAHI 209 BLOCK II испытали на днях в Турции.
Обновлено в 04:47
Политика

Бюллетень Порошенко затоптал его внук

Обновлено в 06:27
Происшествия

Появились кадры с места столкновения автобуса и автовоза в Москве

Обновлено в 07:02
Политика

Зеленский назвал поддержавших его Охлобыстина и Пореченкова «идиотами»

Обновлено в 08:42
Культура

СБУ признала экстремистской песню «Маленькая страна» Наташи Королевой

Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Юбилей 30 дивизии надводных кораблей отметили в Севастополе

За три года командование планирует на 80% обновить состав 30-й дивизии надводных кораблей.
Обновлено в 04:58
Политика

Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.
Обновлено в 02:57
Экономика

Петербургский «РЭП-Холдинг» получил лицензию на сервис и ремонт газотурбинных установок General Electric

АО «РЭП-Холдинг» и американский холдинг General Electric в лице итальянских газовых компрессоров GE Nuovo Pignone подписали соглашение о предоставлении лицензии на сервисное обслуживание газотурбинных установок, которые петербургская компания уже ровно десять лет выпускает по договоренности с GE.
Обновлено в 08:49
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Владимир Абрамович Кехман
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен и театральный деятель. Художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. Основатель и ключевой бенефициар компании JFC, признанной банкротом в 2012 году.
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