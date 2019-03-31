Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу КехманаКоммерсантъ 01:26
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой являлся господин Кехман. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.
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ВС РФ отказался пересматривать жалобу худрука Михайловского театра Владимира Кехмана
Петербургский дневник06:48
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