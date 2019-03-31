Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу КехманаКоммерсантъ 01:26
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой являлся господин Кехман. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.
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ВС РФ отказался пересматривать жалобу худрука Михайловского театра Владимира Кехмана
Петербургский дневник06:48
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Сторонник Порошенко заявил о необходимости убивать избирателей Зеленского
Крымскотатарский журналист, замдиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, симпатизирующий Порошенко, заявил о существовании на Украине «пророссийского большинства», которое вынуждает «патриотов» открывать огонь по своим согражданам.
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Общество
Филева Наталия Валерьевна
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Любовный гороскоп на апрель: Близнецов ждет судьбоносная встреча, Львы – в пучине страстей
Что советуют в делах сердечных звёзды, расскажет любовный гороскоп на апрель 2019, сообщает ИА ЕАОМеdіа.
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Политика
Бойко оценил первые результаты выборов на Украине
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Армия и оружие
Взаимный контроль укрепляет доверие
По заявлению начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова в рамках реализации международного Договора по открытому небу Российская Федерация планирует выполнить наблюдательный полёт на российском самолёте наблюдения Ту-214ОН над территорией Испании.
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Картина Леонардо да Винчи исчезла из филиала Лувра в Абу-Даби
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Футбол
Адиев еще не общался об отставке с президентом «Анжи»
Главный тренер махачкалинского "Анжи" Магомед Адиев, заявивший о намерении подать в отставку, еще не общался с президентом команды Османом Кадиевым, сообщили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Дагестана.
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Происшествия
Машина полиции попала в ДТП по пути к месту крушения самолета в ФРГ
В Германии автомобиль полиции попал в ДТП по пути к месту крушения самолета с россиянами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:55
Армия и оружие
Сакральные жертвы: за что судили советских военных в Литве
Судили тех, кто в январе 1991 года разгонял толпу, штурмовавшую Вильнюсскую телебашню. Тогда погибли 14 демонстрантов.
Обновлено в 13:11
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Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы
Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Экономика
Названы регионы РФ с самыми высокими и низкими зарплатами
Лидерами по размеру зарплат в малых и средних населенных пунктах стали северные и дальневосточные регионы с развитой добывающей промышленностью — Ямало-Hенецкий автономный (87 тысяч рублей в месяц — в 2,5 раза выше среднероссийского уровня), Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей), Магаданская область (81,4 тысячи рублей), Ханты-Мансийский автономный округ и Сахалинская область.
Обновлено в 18:00
Экономика
Какие законы вступят в силу в РФ в апреле
Пенсионное обеспечение С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии, повышение пенсий коснётся также инвалидов, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, сирот, членов семей погибших военных.
Обновлено вчера в 05:40
Теннис
Роджер Федерер выиграл второй теннисный турнир в сезоне
Роджер Федерер выиграл у Джона Изнера в финальном матче теннисного турнира ATP в Майами.
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Трипл-дабл Уэстбрука не спас «Оклахому» в матче с «Далласом»
У "Оклахома-Сити" трипл-дабл оформил Расселл Уэстбрук (25 очков, 11 подборов, 11 передач), дабл-дабл – Пол Джордж (27 очков, 11 подборов) и Стивен Адамс (20 очков, 15 подборов).
Обновлено в 18:14
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Составлен топ-5 самых бюджетных спорткаров в России
По итогам очередного исследования эксперты портала CarsWeek составили ТОП-5 самых доступных спорткаров в России в 2019 году.
Обновлено в 05:10
Политика
Большая часть украинцев в Польше проигнорировала выборы
Избирательные участки в Польше закрылись в 21 час по киевскому времени. До самых последних минут у стен украинского посольства был ажиотаж.
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«Спартак» забил необычный гол с пенальти
Обновлено в 10:36
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Названы самые популярные у иностранцев российские города
Самыми востребованными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар, сообщает Aviasales.
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Два человека в ДНР пострадали в результате обстрелов ВСУ
Мужчина и женщина пострадали в результате миномётного обстрела боевиками ВСУ территории Донецкой Народной Республики.
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Экономика
Visa снизила комиссию за оплату проезда в транспорте
Международная платежная система Visa с 1 апреля снижает комиссию по приему карт в общественном транспорте, для некоторых платежей вплоть до трех раз, сообщили РИА Новости в пресс-службе Visa.
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Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
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Происшествия
При пожаре в квартире в Нижнем Новгороде погибли пять человек
По данным издания, в результате возгорания погибли пять человек, двое из них скончались на месте.
Обновлено в 03:57