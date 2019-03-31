Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу КехманаКоммерсантъ 01:26

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой являлся господин Кехман. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.
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Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина сообщила, что пока не приняла решение об участии в эстафетах Кубка мира в следующем сезоне.
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Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
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На участке в Черниговской области мужчина бросил «коктейль Молотова»

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Владимир Абрамович Кехман
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен и театральный деятель. Художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. Основатель и ключевой бенефициар компании JFC, признанной банкротом в 2012 году.
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