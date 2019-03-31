Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу КехманаКоммерсантъ 01:26
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой являлся господин Кехман. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.
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ВС РФ отказался пересматривать жалобу худрука Михайловского театра Владимира Кехмана
Петербургский дневник06:48
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Политика
Порошенко проголосовал на выборах президента Украины
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Экономика
Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114
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Таисия Повалий вызвала переполох на избирательном участке
Певица Таисия Повалий проголосовала на выборах президента Украины, передает "Дни.ру".
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В беседе с Лерой Кудрявцевой для передачи «Секрет на миллион» Ольга призналась, что когда они были на пике популярности, богатые поклонники предлагали им огромные деньги за то, чтобы провести с ними ночь.
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Попытку подкупа избирателей зафиксировали на Украине
«Лицо, которое выдавало деньги» на участке голосования задержано в Киевской области, сообщил замглавы фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Сергей Соболев.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие
Атомные минометы поддержали наступление под Тамбовом
Обновлено в 07:13
Экономика
Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле
2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Обновлено в 06:28
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Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко
Обновлено в 06:58
Общество
Воскресенье в Москве стало самым теплым днем в году
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Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе
Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Политика
Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Происшествия
СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике
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Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро
Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
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В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД
"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
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СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
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Общество
В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре
Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
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Культура
NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ
В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
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Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера
Оказалось, певице не нравится желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизером.
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Истребитель МиГ-27 разбился в Индии
Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика
Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit
Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38