Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу КехманаКоммерсантъ 01:26

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой являлся господин Кехман. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.
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Верховный суд отказал в пересмотре жалобы Кехмана

78.ru06:37

Верховный суд не сомневается в долгах Кехмана

Gazeta.SPb03:34

ВС РФ отказался пересматривать жалобу худрука Михайловского театра Владимира Кехмана

Петербургский дневник06:48

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Кехмана

Мойка7802:58

Верховный суд отклонил жалобу Владимира Кехмана

АБН01:55

Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Коммерсантъ01:26

Верховный суд не будет рассматривать жалобу Кехмана

Piter.tv06:09
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Единоборства

Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой

Обновлено в 05:41
Политика

Глава избиркома при посольстве Украины в Польше сообщил об активном голосовании на выборах

Председатель избирательной комиссии при посольстве Украины в Польше Роман Сосновский отметил активное голосование граждан страны на выборах президента.
Обновлено в 04:17
Технологии

Facebook ужесточил правила трансляций после новозеландских терактов

Как заявила Сэндберг, после террористической атаки были ужесточены правила ведения прямых трансляций в Facebook.
Обновлено вчера в 22:43
Политика

Порошенко проголосовал на выборах президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко проголосовал на выборах главы государства 31 марта. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Обновлено в 05:32
Политика

Зеленский рассказал о планах в случае проигрыша на выборах

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае неудачи на выборах президента постарается пройти в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

В Горловке при обстреле со стороны ВСУ ранены мирные жители

Глава администрации города Горловка Иван Приходько заявил, что два мирных жителя ранены в результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских силовиков.
Обновлено в 05:15
Политика

Аноним угрожает взорвать штабы кандидата в президенты Украины

Неизвестный позвонил в полицию и заявил, что собирается взорвать штабы одного из кандидатов в президенты Украины в Чернигове.
Обновлено в 06:35
Шоу-бизнес

Жители Стерлитамака разочарованы внешним видом певицы МакSим

По словам местных жителей, МакSим набрала лишний вес, а её внешний вид в этот вечер оставлял желать лучшего.
Обновлено в 07:10
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,2 млрд руб. для производства Ил-114

В 2019 году правительство докапитализирует ОАК с целью развития инфраструктуры для производства и обслуживания новейшего самолета Ил-114.
Обновлено вчера в 08:37
Политика

Таисия Повалий вызвала переполох на избирательном участке

Певица Таисия Повалий проголосовала на выборах президента Украины, передает "Дни.ру".
Обновлено в 06:15
Шоу-бизнес

Ольге Орловой предлагали 100 тыс. долларов за ночь с олигархом

В беседе с Лерой Кудрявцевой для передачи «Секрет на миллион» Ольга призналась, что когда они были на пике популярности, богатые поклонники предлагали им огромные деньги за то, чтобы провести с ними ночь.
Обновлено в 05:04
Политика

Попытку подкупа избирателей зафиксировали на Украине

«Лицо, которое выдавало деньги» на участке голосования задержано в Киевской области, сообщил замглавы фракции «Батькивщина» в Верховной раде Украины Сергей Соболев.
Обновлено в 06:17
Армия и оружие

Атомные минометы поддержали наступление под Тамбовом

Обновлено в 07:13
Экономика

Пенсии и ОСАГО: какие законы вступают в силу в апреле

2 апреля вступает в силу еще одно пенсионное новшество — заявление о добровольной уплате взноса в пенсионный фонд станет можно подавать онлайн — через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Обновлено в 06:28
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Общество

Воскресенье в Москве стало самым теплым днем в году

Воскресенье, 31 марта стало самым теплым днём в Москве с начала 2019 года, температура на главной метеостанции столицы на ВДНХ превысила 12 градусов тепла, сообщается на портале "Метеоновости".
Обновлено в 06:56
Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

Обновлено в 06:37
Происшествия

В Нальчике произошёл крупный пожар на кондитерской фабрике

Обновлено вчера в 11:18
Общество

Британцы оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские таблоиды рассказали о том, как российские учителя раздеваются в поддержку сибирячки Татьяны Кувшинниковой, покинувшей работу в родной школе из-за травли после публикации фотографии в купальнике и легком платье.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Семь человек погибли на востоке Китая из-за взрыва на заводе

Как минимум семь человек погибли, пять получили ранения в воскресенье в результате пожара на одном из заводов в городском уезде Куньшань провинции Цзянсу на востоке Китая.
Обновлено в 01:23
Политика

Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Происшествия

СКР начал проверку по факту гибели участника трофи-рейда в Геленджике

Доследственная проверка организована следственным управлением следственного комитета по Краснодарскому краю в связи с инцидентом, произошедшим во время автомобильной гонки по преодолению бездорожья, которая проводится в городе Геленджике.
Обновлено вчера в 11:19
Финансы

Какими в апреле россияне увидят курсы доллара и евро

Еще одной из причин укрепления рубля и рублевых активов может быть переток средств иностранных инвесторов с турецкого и аргентинского рынков, которые сильно лихорадит.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В центре Москвы водитель сбил оформлявшего ДТП сотрудника ГИБДД

"Около 03:05 мск на улице Тестовской водитель совершил наезд на сотрудника ГИБДД, оформлявшего мелкое ДТП", - сказали в ведомстве, добавив, что водитель задержан.
Обновлено в 04:48
Происшествия

СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга

Обновлено вчера в 22:59
Общество

В МЧС предупредили москвичей о сильном ветре

Московские спасатели предупредили, что в городе ожидается сильный ветер, местами порывами до 17 м/с, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на столичный главк МЧС.
Обновлено в 07:03
Культура

NYT узнала о пропаже «Спасителя мира» да Винчи из филиала Лувра в ОАЭ

В художественном музее Лувр Абу-Даби (филиал парижского Лувра в столице Объединенных Арабских Эмиратов) пропала картина «Спаситель мира» (Salvator Mundi) авторства Леонардо да Винчи.
Обновлено в 06:58
Шоу-бизнес

Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера

Оказалось, певице не нравится желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизером.
Обновлено в 00:09
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика

Ряд министров кабинета Мэй могут уйти в отставку на фоне Brexit

Несколько министров кабинета премьера Великобритании Терезы Мэй могут подать в отставку на фоне разногласий по условиям выхода страны из Евросоюза.
Обновлено вчера в 23:38
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Владимир Абрамович Кехман
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен и театральный деятель. Художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. Основатель и ключевой бенефициар компании JFC, признанной банкротом в 2012 году.
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