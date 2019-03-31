Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу КехманаКоммерсантъ 01:26

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой являлся господин Кехман. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.
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Верховный суд отказался рассматривать жалобу Кехмана

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Верховный суд отклонил жалобу Кехмана на постановление Северно-Западного арбитража

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ВС РФ подтвердил отказ судов освободить Кехмана от расчетов с кредиторами

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Верховный Суд Российской Федерации в очередной раз защитил права потребителей, указав на недопустимость действий, ограничивающих доступ потребителя к правосудию

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Председатель Коммунистической партии России Геннадий Зюганов резко высказался о Ельцин Центре.
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Темнокожий футболист «Арарата» обвинил наставника в избиениях

Южноафриканский хавбек армянского "Арарата" Мпумелело Дадибой Зване рассказал о наказаниях, которыми его одаривал наставник команды Абраам Хашманян, передает "Советский спорт".
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Москву в первые дни апреля вновь ожидает похолодание, заявляют синоптики. Причиной понижения температуры станет вторжение полярного воздуха.
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Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Американский портал Business Insider назвал "самые мощные" образцы вооружения стран НАТО, которые альянс может применить в ходе гипотетического конфликта с Россией.
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Съемочную группу Пятого канала задержали на конференции в Риге

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Гости пропустили самый быстрый гол в Серии А за последние 15 лет. ProstoProSport транслировал матч «Сампдория» - «Милан».
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Владимир Абрамович Кехман
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен и театральный деятель. Художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. Основатель и ключевой бенефициар компании JFC, признанной банкротом в 2012 году.
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