Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу КехманаКоммерсантъ 01:26
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой являлся господин Кехман. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.
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