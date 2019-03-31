Экономика

Верховный суд отказался пересматривать жалобу КехманаКоммерсантъ вчера в 01:26

Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой являлся господин Кехман. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.
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Верховный суд отказал в пересмотре жалобы Кехмана

78.ruвчера в 06:37

Верховный суд отказался пересматривать жалобу Кехмана

Коммерсантъвчера в 01:26

ВС РФ отказался пересматривать жалобу худрука Михайловского театра Владимира Кехмана

Петербургский дневниквчера в 06:48

Верховный суд отказался рассматривать жалобу Кехмана

Мойка78вчера в 02:58

Верховный суд отклонил жалобу Владимира Кехмана

АБНвчера в 01:55

Верховный суд не будет рассматривать жалобу Кехмана

Piter.tvвчера в 06:09

Верховный суд не сомневается в долгах Кехмана

Gazeta.SPbвчера в 03:34
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Политика

Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Выборы президента в Украине проходили на 29 тысячах участков страны, а также на 100 участках за рубежом, в том числе, в США и Австралии.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье

Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний

В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах

Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено вчера в 04:44
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу

В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Политика

Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри

Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика

Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков

Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия

Водитель на Porsche Cayenne сбил ребенка на проспекте Культуры

Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

В Кемерове эвакуировали центральный офис Сбербанка

Утром в понедельник, 1 апреля, эвакуировали центральный офис Сбербанка. Инцидент произошёл на проспекте Октябрьском.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП под Тулой

В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Общество

Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix

В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено 30 марта в 22:37
Космос

Время развития. Выставка к 85‑летию Юрия Гагарина открылась в Королёве

Выставка в честь 85-летия со дня рождения Юрия Гагарина открылась 29 марта подмосковном Королёве, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено 29 марта в 12:07
Общество

Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый «Рукбан»

Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол

Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Оренбургом». Петербуржцы выиграли матч со счетом 3:1.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия

Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие

Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века

Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху.
Обновлено вчера в 10:10
Политика

Саакашвили передумал возвращаться на Украину

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Важное за сутки

Определена оптимальная частота стирки джинсов

Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Политика

Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»

По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено вчера в 16:25
Путешествия

Названы самые популярные у иностранцев города России

Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Хоккей

Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»

Обновлено вчера в 12:34
Общество

Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено вчера в 02:07
Политика

Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов

В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Ольге Бузовой стало плохо после очередного концерта

В воскресенье певица Ольга Бузова дала два концерта подряд - в Подольске и Мытищах. После второго выступления ей стало плохо.
Обновлено вчера в 22:18
Политика

Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде

После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Политика

Новые данные ЦИК: Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов

Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

В ЦИК Украины привели данные о явке на выборах

Обновлено вчера в 08:51
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия

В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle

Обновлено вчера в 21:23
Политика

Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине

2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
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Владимир Абрамович Кехман
Российский бизнесмен
Российский бизнесмен и театральный деятель. Художественный руководитель Михайловского театра и Новосибирского театра оперы и балета. Основатель и ключевой бенефициар компании JFC, признанной банкротом в 2012 году.
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