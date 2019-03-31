Экономика
Верховный суд отказался пересматривать жалобу КехманаКоммерсантъ вчера в 01:26
Напомним, Владимир Кехман в 2012 году был признан банкротом в Великобритании, а через четыре года — в России. Также Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банкротом и группу компаний JFC, бенефициаром которой являлся господин Кехман. При этом суд не освободил бизнесмена от выплаты долгов.
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ВС РФ отказался пересматривать жалобу худрука Михайловского театра Владимира Кехмана
Петербургский дневниквчера в 06:48
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Политика
Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Выборы президента в Украине проходили на 29 тысячах участков страны, а также на 100 участках за рубежом, в том числе, в США и Австралии.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
Москва начинает внедрять новые рекомендации по лечению онкологических заболеваний
В мэрии говорят, что терапию по новым стандартам смогут получить около 100 тыс. пациентов.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
ЦИК Украины огласил первые данные по явке на президентских выборах
Явка на выборах президента Украины на 10:00 по местному времени (совпадает с московским) составила 5,5%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии страны.
Обновлено вчера в 04:44
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Политика
Внучка Муссолини раскритиковала рисунок Джима Керри
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандра прокомментировала рисунок актера Джима Керри, на котором "изображен" ее дед.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика
Минфин предложил отменить НДС в 10% для сахаросодержащих напитков
Замглавы министерства финансов Илья Трунин направил в правительство предложения об отмене льготной ставки налога на добавленную стоимость для напитков с высоким содержанием сахара (сейчас она установлена на уровне 10%), пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Трунина и представителя министерства.
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
Водитель на Porsche Cayenne сбил ребенка на проспекте Культуры
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия
В Кемерове эвакуировали центральный офис Сбербанка
Утром в понедельник, 1 апреля, эвакуировали центральный офис Сбербанка. Инцидент произошёл на проспекте Октябрьском.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Тулой
В Тульской области в результате ДТП с участием легкового автомобиля погибли пять человек.
Обновлено вчера в 23:07
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе Netflix
В работе сервиса Netflix, который распространяет фильмы и сериалы посредством потокового видео, в ночь с 30 на 31 марта произошел сбой в нескольких странах мира.
Обновлено 30 марта в 22:37
Космос
Время развития. Выставка к 85‑летию Юрия Гагарина открылась в Королёве
Выставка в честь 85-летия со дня рождения Юрия Гагарина открылась 29 марта подмосковном Королёве, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено 29 марта в 12:07
Общество
Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый «Рукбан»
Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории.
Обновлено вчера в 23:28
Футбол
Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал матч с «Оренбургом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Оренбургом». Петербуржцы выиграли матч со счетом 3:1.
Обновлено вчера в 10:50
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Армия и оружие
Составлен топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века
Немецкий самозарядный пистолет Mauser C96 был разработан в 1895 году. Пистолет имел двухрядный магазин, который вставлялся сверху.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Саакашвили передумал возвращаться на Украину
Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отказался от запланированной поездки на Украину.
Обновлено вчера в 16:36
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
Зеленский ответил на слова Порошенко о «марионетке Коломойского»
По данным ЦИК Украины, после подсчета 24,4 тыс. голосов Зеленский, набравший 28,51%, лидирует на выборах, затем идет лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (18,03%).
Обновлено вчера в 16:25
Путешествия
Названы самые популярные у иностранцев города России
Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.
Обновлено вчера в 17:29
Хоккей
Во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина победил «Авангард»
Обновлено вчера в 12:34
Общество
Читатели из Британии оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее учителя русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову попросили уволиться из-за размещения на её странице в социальных сетях фотографий в закрытом купальнике и новогоднем платье с соревнований по плаванию и зимней Универсиады 2019 года.
Обновлено вчера в 02:07
Политика
Пушков оценил обещание Порошенко победить во втором туре выборов
В случае выхода во второй тур президентских выборов на Украине действующий глава государства Петр Порошенко ради победы может задействовать схемы подлогов.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес
Ольге Бузовой стало плохо после очередного концерта
В воскресенье певица Ольга Бузова дала два концерта подряд - в Подольске и Мытищах. После второго выступления ей стало плохо.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Новые данные ЦИК: Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов
Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта.
Обновлено вчера в 19:15
Политика
В ЦИК Украины привели данные о явке на выборах
Обновлено вчера в 08:51
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
В ноябре первый запред ЦБ Ксения Юдаева сообщала, что годовой темп увеличения в портфелях банков таких необеспеченных залогом или поручительством кредитов достиг 26,5 процента.
Обновлено вчера в 01:00
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50