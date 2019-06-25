Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения правKonkurent.ru вчера в 09:05

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с чего всё началось

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.

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