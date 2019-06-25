Транспорт

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения правKonkurent.ru вчера в 09:05

Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
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с чего всё началось

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.
Коммерсантъ05:20

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Российская газета11:20

Когда за ксенон водителю положен штраф, а когда лишение?

DriveNN.ruвчера в 08:00

Россиян будут наказывать за намеренно запачканные автомобильные номера

Lenta.ru09:16

Пленум Верховного суда разъяснил, как наказывать за грязные и заклеенные номера

Znak.com07:03

Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД

Коммерсантъ05:20

Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения прав

Konkurent.ruвчера в 09:05

Российских водителей будут наказывать за нечитаемые номера

Телеканал 360°11:13
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
Шоу-бизнес

Памела Андерсон обвинила Рами в изменах и назвала его чудовищем

Обновлено в 05:53
Наука

Обезьяны начали пользоваться каменными орудиями труда 3000 лет назад

Живущие в Бразилии чернополосые капуцины освоили каменные орудия труда, при помощи которых они разбивают семена и орехи, примерно три тысячи лет назад.
Обновлено в 05:19
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
Обновлено в 07:57
Спорт

Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг

Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом

Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
Кино

Щелчок Таноса собрал трёх человеков-пауков в одном фильме

Авторы портала Nerdist пофантазировали на тему кинематографической мультивселенной Marvel - они представили, что было бы, если бы щелчок Таноса собрал трёх Человеков-пауков из разных фильмов в одном месте.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Москве произошел крупный природный пожар

Обновлено в 14:02
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия

Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь

В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Энергетика

Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам

Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова

"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Происшествия

На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие

Названа причина экстренного отступления украинских военных от ЛНР

Обновлено в 13:09
Общество

Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Гаджеты

Выпущено приложение, стирающее людей с фотографий

Магазин приложений App Store теперь предлагает необычную новинку под названием Bye Bye Camera, с помощью которой пользователи могут удалять людей с фотографий.
Обновлено в 12:58
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Политика

«Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию до конца года

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию с вылетом до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.
Обновлено в 13:31
Космос

Если Вселенная фрактальна, то мы живем внутри черной дыры

Под «объектив фотокамеры» попала сверхмассивная черная дыра в центре галактики Messier 87, расположенной на расстоянии 54 млн световых лет от Земли.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете

Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Политика

В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Политика

Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ

Кальюлайд написала в Twitter, что «принятое прошлой ночью решение вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ».
Обновлено в 06:20
Происшествия

Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»

Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Экономика

Власти Петербурга: специнвестконтракт с Hyundai рассчитан до 2027 года

Специальный инвестиционный контракт (СПИК) Hyundai Motor, подписанный ранее с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, рассчитан до 2027 года.
Обновлено в 14:01
Экономика

Орешкин предсказал затяжной характер следующего глобального кризиса

Следующий глобальный кризис в экономике может оказаться затяжным, но не принесет обвалов финансовых рынков.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес

Стал известен райдер Аллы Пугачевой

Юбилейное шоу Аллы Пугачевой оказалось не последним крупным концертом певицы: Примадонна собралась с сольником в Минск.
Обновлено в 10:40
Футбол

Гол Азмуна с пенальти принес «Зениту» победу над «Левски»

Обновлено в 14:06
Экономика

На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии

На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Жильцы 10 частных домов в Чечне эвакуированы из-за пожара на АЗС

Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, жильцы 10 домов эвакуированы из-за пожара.
Обновлено в 10:28
Политика

В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика

Соратника Саакашвили обвинили в эскалации насилия в Тбилиси

Лидеру оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" депутату Никанору Мелии предъявили обвинения в организации беспорядков во время антироссийских митингов в Тбилиси.
Обновлено в 11:58
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