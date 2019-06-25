Транспорт
Верховный суд объяснил автомобилистам новые правила лишения правKonkurent.ru вчера в 09:05
Верховный суд разработал новую инструкцию, которая разъясняет нижестоящим судам, в каком случае водителей следует лишать прав управления транспортным средством.
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с чего всё началось
Верховный суд разъяснил, как наказывать нарушителей ПДД Пленум Верховного суда принял постановление, разъясняющее нижестоящим судам, как наказывать водителей при нарушениях правил дорожного движения.Коммерсантъ05:20
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Наука
Обезьяны начали пользоваться каменными орудиями труда 3000 лет назад
Живущие в Бразилии чернополосые капуцины освоили каменные орудия труда, при помощи которых они разбивают семена и орехи, примерно три тысячи лет назад.
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Общество
ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе
Ранее Собрание депутатов Архангельской области отказало в проведении референдума по свалке в Шиесе, но Архангельский областной суд в апреле признал решение необоснованным.
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Спорт
Два российских биатлониста получили дисквалификацию за допинг
Российские биатлонисты Александр Печенкин, Александр Чернышов получили по четыре года дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
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Происшествия
Экс-министр Михаил Абызов останется под арестом
Мосгорсуд признал законным продление ареста до 25 июля бывшему министру РФ по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 12:46
Кино
Щелчок Таноса собрал трёх человеков-пауков в одном фильме
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Происшествия
В Москве произошел крупный природный пожар
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Башкирский СК проводит проверку после отказа фельдшера оказать помощь
В Башкирии следователи проверяют информацию о том, что в Уфимском районе республики фельдшер отказалась оказывать медицинскую помощь.
Обновлено в 08:55
Энергетика
Минфин и Минэнерго договорились о механизме компенсации нефтяникам
Минфин и Минэнерго договорились о повышении НДПИ, чтобы компенсировать выплаты нефтяным компаниям за поставку топлива на внутренний рынок в 2020 г. Об этом журналистам сообщил директор департамента налогового регулирования Минфина Алексей Сазанов.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Происшествия
На отравителя газировкой в Москве завели уголовное дело
Полиция Москвы возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы.
Обновлено в 12:03
Общество
Старые долги по ЖКХ попросили признать безнадежными к взысканию
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект, которым предлагается признавать задолженность за услуги ЖКХ с истекшим сроком исковой давности безнадежной к взысканию.
Обновлено в 05:31
Гаджеты
Выпущено приложение, стирающее людей с фотографий
Магазин приложений App Store теперь предлагает необычную новинку под названием Bye Bye Camera, с помощью которой пользователи могут удалять людей с фотографий.
Обновлено в 12:58
Транспорт
Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород
Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Политика
«Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию до конца года
Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» продал 36 тысяч билетов в Грузию с вылетом до конца года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании.
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Космос
Если Вселенная фрактальна, то мы живем внутри черной дыры
Под «объектив фотокамеры» попала сверхмассивная черная дыра в центре галактики Messier 87, расположенной на расстоянии 54 млн световых лет от Земли.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Бойцы Росгвардии попались на краже в сочинском супермаркете
Несколько флаконов шампуня и дезодоранта стали добычей сотрудников Росгвардии, укравших их из супермаркета в Сочи.
Обновлено в 08:41
Политика
В Грузии предложили организовать для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава организации Шалва Алавердашвили рассказал о необходимости запуска бесплатных автобусных маршрутов из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона.
Обновлено в 01:21
Политика
Президент Эстонии сочла позором возвращение России в ПАСЕ
Кальюлайд написала в Twitter, что «принятое прошлой ночью решение вернуть Россию за стол переговоров с помощью процедурных жестов является позорным для ПАСЕ».
Обновлено в 06:20
Происшествия
Эвенки просят Путина спасти их от беспредела структуры «Ростеха»
Жители Бурятии обратились к президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на беспредел добытчиков нефрита «Забайкальского горнорудного предприятия» (структура «Ростеха»).
Обновлено в 11:30
Экономика
Власти Петербурга: специнвестконтракт с Hyundai рассчитан до 2027 года
Специальный инвестиционный контракт (СПИК) Hyundai Motor, подписанный ранее с Минпромторгом РФ и правительством Санкт-Петербурга, рассчитан до 2027 года.
Обновлено в 14:01
Экономика
Орешкин предсказал затяжной характер следующего глобального кризиса
Следующий глобальный кризис в экономике может оказаться затяжным, но не принесет обвалов финансовых рынков.
Обновлено в 12:48
Шоу-бизнес
Стал известен райдер Аллы Пугачевой
Юбилейное шоу Аллы Пугачевой оказалось не последним крупным концертом певицы: Примадонна собралась с сольником в Минск.
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Футбол
Гол Азмуна с пенальти принес «Зениту» победу над «Левски»
Обновлено в 14:06
Экономика
На Украине анонсировали выпуск банкноты с лауреатом Сталинской премии
На лицевой стороне новой банкноты появится портрет Владимира Вернадского — уроженца Санкт-Петербурга, первого президента Украинской академии наук (1918–1921), философа, ученого-естествоиспытателя, основателя биогеохимии и лауреата Сталинской премии I степени «за многолетние выдающиеся работы в области науки и техники» за 1942 год.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Жильцы 10 частных домов в Чечне эвакуированы из-за пожара на АЗС
Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России, жильцы 10 домов эвакуированы из-за пожара.
Обновлено в 10:28
Политика
В РПЦ прокомментировали слова митрополита о безбожниках на войне
Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн на вечере памяти годовщины начала Великой Отечественной войны заявил, что войну выиграли крещеные люди, а погибшие некрещеные бойцы Красной армии, которые "были рождены уже в безбожное время", стали жертвами, принесенными за безбожие.
Обновлено в 11:23
Политика
Соратника Саакашвили обвинили в эскалации насилия в Тбилиси
Лидеру оппозиционной партии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" депутату Никанору Мелии предъявили обвинения в организации беспорядков во время антироссийских митингов в Тбилиси.
Обновлено в 11:58