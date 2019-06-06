Верховный суд фактически отменил срок давностиВедомости вчера в 17:07

Момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем (принятом 28.12.2006): преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок, говорит представитель Верховного суда Павел Одинцов.

с чего всё началось

Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.

Происшествия Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.

Экономика Топилин назвал регионы с самым бедным населением По словам главы Минтруда Максима Топилина, за чертой бедности в РФ живут 20 млн человек.

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.

Энергетика Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.

Шоу-бизнес 13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола 13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.

Авто Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7 Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.

Экономика Россиянок поддержат за рождение первенца Правительство России приступило к разработке мер для стимулирования женщин к рождению первого ребенка в семье.

Политика Сечин: США масштабно используют энергетику как политическое оружие Глава "Роснефти" Игорь Сечин считает, что США масштабно использует энергетику как политическое оружие, а санкции или их угроза разрушительно влияют на рынок.

Происшествия В Доминикане при странных обстоятельствах погибли туристы из США Три туриста из США погибли при схожих обстоятельствах в Доминикане на курорте Ла-Романа в отелях, работающих по системе "все включено", сообщает Fox News.

Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.

Политика Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.

Политика Михаил Горбачев в больнице работает над книгой Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.

Происшествия Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.

Футбол «Реал» практически согласовал трансфер Азара По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.

Политика Совфед предложил Украине способ вернуть Крым Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".

Авто Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.

Происшествия Пермский чиновник арестован по делу о ложном доносе Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе.

Экономика DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.

Теннис Новак Джокович вышел в полуфинал парижского «Большого шлема» В Париже завершается очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира "Большого шлема".

Авто GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.

Кино Мединский похвалил сериал «Чернобыль» Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский высоко оценил сериал американской компании HBO и британской Sky "Чернобыль", отметив, что он сделан с уважением к простым людям.

Хоккей 47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.

Шоу-бизнес Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе Певица презентовала новый клип. Вера Брежнева выпустила новый клип на песню «Я не святая».