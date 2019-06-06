Общество
Верховный суд фактически отменил срок давностиВедомости вчера в 17:07
Верховный суд предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое продолжается, пока должник окончательно не рассчитается с государством.
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с чего всё началось
Момент окончания налогового преступления в проекте постановления пленума определяется так же, как и в предыдущем (принятом 28.12.2006): преступление считается оконченным с момента неуплаты налога в установленный законом срок, говорит представитель Верховного суда Павел Одинцов.Ведомостивчера в 17:07
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Обновлено в 13:32
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Экономика
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Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек
В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
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ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 22:26
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Медведев озвучил условие для сохранения транзита газа через Украину
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев допустил, что Москва и Киев могут продлить контракт о транзите российского газа через украинскую территорию.
Обновлено вчера в 08:16
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Обновлено в 15:10
Политика
Михаил Горбачев в больнице работает над книгой
Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.
Обновлено в 12:24
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с автобусом под Липецком
В Липецкой области произошло ДТП с участием автобуса, в результате погибли три человека.
Обновлено в 11:22
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Футбол
«Реал» практически согласовал трансфер Азара
По информации британского издания, стороны практически согласовали трансфер.
Обновлено в 00:18
Политика
Совфед предложил Украине способ вернуть Крым
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с НСН рассказал о своем мнении относительно визита президента Украины Владимира Зеленского Брюсселя и его стратегию возвращения Крыма в состав страны, сообщает "РИА Новости".
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Авто
Назвали самые продаваемые кроссоверы в России по итогам мая
Корейский компактный кроссовер Hyundai Creta с объемом реализации 5781 автомобиль остался бестселлером в сегменте SUV по итогам мая.
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Депутат Законодательного собрания Пермского края Илья Кузьмин заключен под стражу до 25 июля 2019 по подозрению в ложном доносе.
Обновлено в 11:18
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DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
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Новак Джокович вышел в полуфинал парижского «Большого шлема»
В Париже завершается очередной игровой день Открытого чемпионата Франции по теннису, второго в сезоне турнира "Большого шлема".
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Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
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GM совместно с Michelin обует свои машины в безвоздушные шины
Альянс, как сообщается, уже в этом году приступит к испытаниям прототипа на полигоне GM в Мичигане, а обувать в UPTIS планируется электрические Chevrolet Bolt.
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Мединский похвалил сериал «Чернобыль»
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Хоккей
47-летний Яромир Ягр намерен продолжить игровую карьеру
Легендарный чешский нападающий Яромир Ягр сообщил, что планирует продолжать игровую карьеру.
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Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе
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Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55