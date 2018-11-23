Общество

Верховный суд допустил изъятие единственного жилья у россиян-банкротов
Известия
02:48

Верховный суд (ВС) России постановил, что единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов. Соответствующее решение было принято по делу Анатолия Фрущака, которому нижестоящие суды ранее разрешили сохранить пятикомнатную квартиру, сообщает «Интерфакс».
Известия02:48
с чего всё началось

ВС РФ допустил изъятие у граждан-банкротов единственного жилья

Коллегия ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м от реализации. Это может быть попыткой преодолеть позицию КС РФ по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья, опасаются эксперты.
Интерфаксвчера в 10:38

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Верховный суд разрешил изъять единственное жилье у должника-банкрота

Вести.Ru03:30

У россиян-банкротов разрешили изымать единственное жилье

Lenta.ru02:58

У россиян разрешили отбирать единственное жилье

URA.Ru00:59

Верховный суд разрешил изымать у должника единственное жилье

Эхо Москвы02:38

Верховный суд допустил изъятие единственного имущества у должников

Коммерсантъвчера в 17:59

Верховный суд разрешил изымать единственное имущество у должников

РБКвчера в 14:30

Верховный суд разрешил изымать единственное жилье у россиян-банкротов

Интерфаксвчера в 10:41
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Общество

Живший на прожиточный минимум депутат закончил эксперимент

Обновлено в 04:04
Общество

Голикова назвала главное условие для мотивации роста рождаемости

Льготная программа по ипотеке для семей является главным условием роста рождаемости в России, считает вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Обновлено в 03:59
Транспорт

СМИ сообщили о рекомендации Минтранса приподнять пешеходные переходы

Минтранс направил региональным властям рекомендации по созданию приподнятых пешеходных переходов.
Обновлено в 04:01
Общество

В России предложили ввести должность психолога для учителей

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила ввести должность штатного психолога для учителей в российских школах, сообщает RT.
Обновлено в 03:54
Общество

В Госдуме указали россиянам с дипломами на вакансии маляров и уборщиц

Член комитета Госдумы по труду и социальной политике Сергей Вострецов заявил, что для всех людей с высшим образованием не хватит мест в нижней палате парламента, и напомнил о востребованности маляров и уборщиц.
Обновлено в 03:58
Здоровье

Главный нарколог России назвал глинтвейн лекарством

Главный внештатный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Евгений Брюн напомнил о правилах употребления глинтвейна для того, чтобы согреться.
Обновлено в 03:59
Общество

Верховный суд подтвердил законность сноса жилых домов в Кунцево

Жители района обратились в суд с просьбой признать постановление правительства Москвы от 21 ноября 2017 года "Об утверждении проекта планировки территории кварталов 47, 48 района Кунцево города Москвы" недействующим со дня его принятия.
Обновлено в 04:06
Общество

Киоски с шаурмой в Москве выстроят в рейтинге

Обновлено в 04:07
Общество

Представитель Церетели: «никто ничего не взыскал за снос пристроек»

Обновлено в 03:38
Общество

Осужденный в США Ярошенко попросил о срочной медпомощи

Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий заключение в американской тюрьме, попросил предоставить ему срочную медицинскую помощь, об этом пишут Известия со ссылкой на письмо, отправленное им директору тюрьмы «Данбери».
Обновлено в 03:27
Общество

В Госдуме предложили запретить эвакуацию автомобилей с людьми в салоне

Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей с людьми или животными внутри салона, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Обновлено в 04:02
Общество

Прилагательное «пенсионный» названо «Словом года-2018»

Прилагательное "пенсионный" и существительные "новичок" и "мундиаль" стали словами 2018 года.
Обновлено в 03:48
Общество

У школьника отобрали телефон из-за заставки с аниме

Пользовательница Twitter с ником «Это еще ничего» рассказала, что у её сына в школе отобрали телефон.
Обновлено в 03:28
Общество

Проектирование третьей очереди ВСД началось в Петербурге

В Санкт-Петербурге приступили к проектированию третьей очереди Восточного скоростного диаметра (ВСД).
Обновлено в 03:59
Общество

РБК: подрядчики ФСО причастны к хищениям при работах в Кремле

РБК сообщает, что бывший заместитель директора компании «Климат проф» Борис Мальцев рассказал следствию о расхищении средств на стройку и реставрацию 17 объектов с 2007 года.
Обновлено в 03:48
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