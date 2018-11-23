Коллегия ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м от реализации. Это может быть попыткой преодолеть позицию КС РФ по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья, опасаются эксперты.

с чего всё началось

Верховный суд (ВС) России постановил, что единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов. Соответствующее решение было принято по делу Анатолия Фрущака, которому нижестоящие суды ранее разрешили сохранить пятикомнатную квартиру, сообщает «Интерфакс».

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