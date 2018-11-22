Коллегия ВС РФ удовлетворила кассационную жалобу на акты нижестоящих судов, разрешивших должнику спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м от реализации. Это может быть попыткой преодолеть позицию КС РФ по вопросу об имущественном иммунитете единственного жилья, опасаются эксперты.

с чего всё началось

Верховный суд (ВС) России постановил, что единственное жилье гражданина-банкрота может быть включено в конкурсную массу и продано с торгов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вынесенное судом решение по делу Анатолия Фрущака.

Погода Погода В аэропортах Москвы задержано более 10 рейсов В аэропортах Москвы задержано 12 рейсов и еще шесть отменено.

Общество Общество Верховный суд подтвердил законность сноса жилых домов в Кунцево

Общество Общество Саратовский депутат выжил после питания на 3,5 тысячи рублей Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко заявил, что его месячный эксперимент с питанием на прожиточный минимум (3,5 тыс. руб.) окончен.

Общество Общество Суд в Москве взыскал со скульптора Церетели 522 тыс руб за самострой Замоскворецкий суд столицы взыскал со скульптора Зураба Церетели 522 тысячи рублей, которые префектура потратила на снос самостроя, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лиана Ахметова.

Здоровье Здоровье В России предлагается наказывать водителей за лекарственное опьянение ГИБДД и Минздрав начали подготовку поправок в Административный кодекс, которые запретят водителям употреблять лекарства, имеющие так называемый одурманивающий эффект.

Общество Общество Власти Санкт-Петербурга разрешили установить памятник Виктору Цою Власти Санкт-Петербурга выдали разрешение на установку памятника музыканту Виктору Цою на юго-западе города.

Общество Общество Пизанская башня выпрямилась на 4 сантиметра

Общество Общество Парки Москвы откроют зимний сезон представлениями на льду По данным на сайте мэра Москвы, в некоторых парках мероприятия в честь открытия зимнего сезона пройдут 24 ноября.

Общество Общество Минкомсвязи предлагает штрафы за утечку персональных данных Минкомсвязи предлагает ввести административное наказание в отношении операторов и обработчиков персональных данных за утечку информации, а также за создание общедоступных баз, говорится в проекте федерального закона, размещенного на портале нормативных актов.

Общество Общество Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут из-за античной усадьбы Железную дорогу к Крымскому мосту перенесут для сохранения и изучения уникальной античной усадьбы, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

Общество Общество Роспотребнадзор предупредил россиян об опасностях «черной пятницы» В Роспотребнадзоре рассказали о том, как не стать жертвой недобросовестных продавцов на распродажах «черной пятницы».

Общество Общество В ГД предложили запретить эвакуацию автомобилей с людьми в салоне Депутаты ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, запрещающий эвакуацию автомобилей с людьми или животными внутри салона, сообщила пресс-служба одного из авторов проекта главы комитета по труду и соцполитике Ярослава Нилова.

Общество Общество Google выпустила дудл в честь 110-летия Николая Носова Компания Google в пятницу разместила на стартовой странице своего поисковика дудл (логотип, стилизованный в честь какого-либо праздника или события), посвященный 110-летию со дня рождения советского детского писателя, драматурга и сценариста Николая Носова.

Общество Общество В Омске проверят школу, где дети выжимали грязные тряпки в чай Прокуратура Марьяновского района Омской области начала проверку после того, как в Сети появилось видео, на котором в столовой одной из школ дежурящие старшеклассники выжимают грязные тряпки в кружки с чаем и тарелки, а затем из этой посуды едят ученики младших классов.