Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенностиИзвестия 17:47
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны. Об этом 1 апреля сообщило «РИА Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
Общество
Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги из Барнаула
Обновлено 30 марта в 09:50
Общество
Минтруд представил методику нематериальной мотивации госслужащих
Министерство труда и социальной защиты опубликовало на своем сайте методику нематериальной мотивации государственных служащих в РФ.
Обновлено в 07:42
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили местную редакцию «Коммерсанта»
В Екатеринбурге разгромили офис редакции газеты «Коммерсант», пишет местное издание E1.ru со ссылкой на генерального директора Сергея Плахотина.
Обновлено в 05:44
Футбол
Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры
Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
Обновлено в 14:15
Политика
Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
Отмечается, что 48% респондентов высказались против объединения России и Белоруссии.
Обновлено в 23:04
Происшествия
СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой
Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Футбол
«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша
Английский «Ньюкасл», возглавляемый Рафаэлем Бенитесом, может приобрести нападающего московского «Спартака» Зе Луиша.
Обновлено в 17:48
Происшествия
Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца
Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
Обновлено в 21:55
Политика
После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%
По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии
Обновлено в 12:52
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Политика
Украина сделала бессрочными разрешения на пересечение линии соприкосновения
Украина изменила сроки действия разрешений для пересечения линии разграничения в Донбассе были изменены.
Обновлено в 11:58
Происшествия
В Хабаровске 200 зданий остались без тепла из-за аварии
Без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе остались около 200 зданий в центре Хабаровска.
Обновлено в 23:06
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22
Политика
Пушков высмеял слова Климкина об окончании договора о дружбе с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины Павла Климкина, который поздравил украинцев с прекращением действия договора о дружбе с Россией.
Обновлено в 19:22
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено в 22:34
Экономика
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
Армия и оружие
В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море
Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.
Обновлено в 12:11
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине
Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
Обновлено в 21:18
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Армия и оружие
Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова
"В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.
Обновлено в 15:07
Политика
Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО
65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
Обновлено вчера в 11:19
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено в 18:20
Гаджеты
Восемь способов научат волгоградцев реже заряжать батарею телефона
1. Обновите программное обеспечение, которое устранит неполадки и подключит режим энергосбережения. 2. Не допускайте перегрева телефона.
Обновлено в 14:15
Экономика
В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Политика
Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР
Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Происшествия
В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции
Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16