Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенностиИзвестия 17:47

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны. Об этом 1 апреля сообщило «РИА Новости».
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Верховный суд Венесуэлы попросил Конституционную ассамблею лишить Гуайдо иммунитета

ТАСС17:55

Верховный суд Венесуэлы призвал парламент лишить неприкосновенности Хуана Гуайдо

Говорит Москва17:21

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо депутатской неприкосновенности

Вести.Ru17:45

Верховный суд Венесуэлы потребовал от парламента отозвать депутатскую неприкосновенность Хуана Гуайдо

Эхо Москвы18:16

Верховный суд Венесуэлы требует лишить Гуаидо неприкосновенности

РЕН ТВ17:03

Верховный суд Венесуэлы потребовал отозвать неприкосновенность Гуаидо

РИА Новости16:55

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Известия17:47
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:13, Ашберн
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Стали известны самые высокооплачиваемые футбольные тренеры

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне является самым высокооплачиваемым специалистом сезона-2018/19, сообщает France Football.
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Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
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«Ньюкасл» может приобрести у «Спартака» Зе Луиша

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Дети журналиста Хашкаджи получили компенсацию после убийства отца

Дети убитого журналиста Джамаля Хашкаджи получили ежемесячные пятизначные выплаты и дома за миллионы долларов в Саудовской Аравии от правительства королевства в качестве компенсации, сообщила The Washington Post.
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После обработки 90% протоколов результат Порошенко упал ниже 16%

По данным ЦИК, во второй тур президентских выборов в Украине выходят Зеленский с 30,25% голосов избирателей и действующий глава государства Порошенко, результат которого упал ниже 16% - до 15,97%.
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Без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе остались около 200 зданий в центре Хабаровска.
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Энергетика

Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»

Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
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Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
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Армия и оружие

В НАТО обсудят расширение присутствия в Чёрном море

Постпред заявила, что руководители внешнеполитических ведомств стран-участниц НАТО встретятся в американской столице 3-4 апреля, где обсудят вопросы, касающиеся расширения присутствия в Черном море.
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Первый тур выборов президента состоялся на Украине 31 марта.
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В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие

Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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Обвинение запросило 18 лет колонии для Хисамова

"В ходе прений обвинение запросило для Хисамова Д.Ф. 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима", - сообщил он.
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Почему 65 лет назад СССР отправил заявку на вступление в НАТО

65 лет назад Советский Союз попросился в НАТО.
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В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
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В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции

Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
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