Политика
Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против ГуайдоИзвестия 21:11
Национальное учредительное собрание Венесуэлы разрешило продолжить уголовное расследование в отношении главы оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом 3 апреля сообщает «РИА Новости».
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Умер известный режиссер Вадим Гемс
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Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.
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Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
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В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
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Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Обновлено в 20:32
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
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Происшествия
В Приморье осудят бывшего директора департамента лесного хозяйства
Чиновник предложил нескольким компаниям решить вопросы, связанные с продлением сроков аренды лесных участков за определённую сумму денег.
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Армия и оружие
Обломки сбитого индийского спутника могут угрожать МКС
Обломки спутника Microsat-R, который Индия сбила в ходе тестирования противоспутниковых ракет A-SAT, могут повредить Международную космическую станцию (МКС).
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Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки купила дом
Обновлено в 13:41
Авто
Kia назвала стоимость нового Kia ProCeed для России
В пресс-службе компании Kia сегодня официально анонсировали выход нового Kia ProCeed, а также озвучили его стоимость и комплектации.
Обновлено в 05:43
Шоу-бизнес
У сестры Кардашьян обнаружили шестой палец
Поклонники высмеяли сестер Кардашьян-Дженнер за обилие несуразного фотошопа в рекламной кампании, посвященной новому сезону реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
Обновлено в 14:23
Экономика
Аналитики назвали размер потерь Венесуэлы от блэкаутов
Потери Венесуэлы от серии блэкаутов, по оценкам экспертов, превысили два миллиарда долларов.
Обновлено в 21:28
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова: «Мой муж — циничный человек»
Обновлено в 13:00
Происшествия
Протестующих в Венесуэле обстреляли с вертолета
Обновлено в 21:22
Транспорт
«Машины не умеют летать»: на Уралмаше водителям перекрыли забором единственный подъезд к стоянке
На Уралмаше районная администрация перекрыла автовладельцам единственный въезд на стоянку, расположенную возле дома № 14 на улице Кузнецова.
Обновлено в 23:09
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл завели общий аккаунт в Instagram
«Добро пожаловать в наш официальный Instagram», — говорится в первой записи принца Гарри и Маркл.
Обновлено в 19:16
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде
Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено в 21:54
Шоу-бизнес
Звезда «ДОМа-2» Марина Мексика решилась на четвертую ринопластику
Две попытки обернулись неудачей, в третий раз хирургу пришлось уже брать хрящ из ребра Мексики и вставить его в нос, однако и этот метод не дал должного результата, — эта часть лица до сих пор выглядит отекшей.
Обновлено в 10:00
Здоровье
В Вологодской области началась прививочная кампания против кори
Прививочная кампания продлится с апреля по октябрь.
Обновлено в 04:36
Общество
Фролов выиграл у Началовой суд по делу о 20 млн
Обновлено в 14:32
Гаджеты
Смартфон Moto G8 показали на видео
Обновлено в 13:30
Политика
Осужденному в США за киберпреступления Селезневу отказали в апелляции
Россиянину Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы за киберпреступления, отказали в апелляции.
Обновлено в 12:00
Общество
Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
Обновлено в 22:00
Происшествия
Появилась версия взрыва в петербургской военной академии
К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено в 12:31
Происшествия
Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве
Неизвестный напал с ножом на женщину в Москве, сообщает 2 апреля ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Обновлено в 18:54