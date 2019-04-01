Политика

Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против ГуайдоИзвестия 21:11

Национальное учредительное собрание Венесуэлы разрешило продолжить уголовное расследование в отношении главы оппозиции Хуана Гуайдо. Об этом 3 апреля сообщает «РИА Новости».
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Власти Венесуэлы решили продолжить судебный процесс против Гуаидо

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