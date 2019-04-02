Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенностиИзвестия вчера в 17:47
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны. Об этом 1 апреля сообщило «РИА Новости».
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Верховный суд Венесуэлы призвал парламент лишить неприкосновенности Хуана Гуайдо
Говорит Москвавчера в 17:21
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