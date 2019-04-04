Политика
Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против ГуайдоИнтерфакс вчера в 22:35
Уголовный процесс против лидера венесуэльской оппозиции, спикера парламента Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом страны, запущен, сообщил член Национального учредительного собрания (НУС) Венесуэлы Гарсия Серпа.
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Уголовный процесс против Гуайдо обоснован его противоправными действиями
Политическая Экспертиза10:43
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Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Политика
Путин утвердил дополнительные меры безопасности в школах
Аппарат Совета безопасности РФ разработал комплекс дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности в российских школах, президент Владимир Путин его утвердил, сообщил заместитель секретаря СБ РФ Александр Гребенкин.
Обновлено в 11:13
Футбол
Колосков усомнился, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение о перспективах находящихся под стражей форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в профессиональный спорт.
Обновлено в 09:31
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Общество
Бумажный СНИЛС отменили в России
Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» вооружат по максимуму
Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" получит самое мощное вооружение из имеющегося в распоряжении ВМФ России.
Обновлено в 04:09
Кино
Названы причины смерти Георгия Данелии
Стали известны причины смерти 88-летнего режиссера Георгия Данелии.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Самолеты США вновь провели разведку у границ России
Второй самолет Lockheed ЕР-3Е взлетел с базы Суда-Бэй, которая находится на острове Крит, пролетел через воздушное пространство Болгарии и провел разведку у побережья Сочи.
Обновлено в 11:03
Экономика
Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов
Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Финансы
Индийский ЦБ понизил ключевую ставку
Как заявили в ЦБ, «внутренняя экономика сталкивается со сдерживающими факторами, особенно на глобальном фронте».
Обновлено в 05:53
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
В НАТО решили поддержать Украину в Черном море
Страны НАТО согласовали меры для дополнительной поддержки Украины и Грузии.
Обновлено в 11:46
Политика
Путин пригласил президента Анголы в Сочи
Осенью в Сочи пройдет форум "Россия-Африка". Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с ангольским коллегой.
Обновлено в 08:52
Происшествия
В Эфиопии будет опубликован отчет о причинах катастрофы Boeing 737 MAX
Министерство иностранных дел Эфиопии сообщило, что не смогло представить 1 апреля предварительный отчет о причинах авиакатастрофы самолета Boeing 737 MAX компании Ethiopian Airlines, в результате которой 10 марта погибли 157 человек, однако отчет будет опубликован в конце этой недели.
Обновлено вчера в 02:52
Футбол
Бывший наставник «Барселоны»: Гризманн не помешал бы «Реалу»
Думаю, Барселоне не нужен этот игрок, а вот Реалу он точно не помешает, приводит слова Антича Goal.com.
Обновлено в 11:42
Спорт
Биатлонист Тихонов обвинил Шипулина во лжи народу
Обновлено в 05:48
Здоровье
Треть россиян не доверяет врачам
Треть населений России не желает обращаться к врачам и предпочитает самолечение, сообщает DEITA.
Обновлено в 11:04
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
Обновлено в 11:49
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Политика
В Киеве начали зачитывать текст обвинительного заключения Вышинского
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский заявил, что прокурор в Подольском районном суде Киева начал зачитывать текст обвинительного заключения.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Политика
МИД России: киевский режим вычеркнул Донбасс из состава Украины
Киевский режим вычеркнул жителей Донбасса из состава Украины, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя прошедший первый тур выборов президента Украины.
Обновлено в 08:58
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» готовится взорвать астероид Рюгу
В ночь на 5 апреля японский зонд планирует создать искусственный кратер на астероиде Рюгу.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Только для Кейт: Меган Маркл запретили носить украшения леди Ди
Королева лично предупредила принца Уильяма о своем решении запретить Меган носить украшения из королевской коллекции.
Обновлено в 08:39
Здоровье
В ВОЗ рассказали о росте средней продолжительности жизни в мире
Средняя продолжительность жизни выросла в мире с 2000 по 2016 год с 66,5 до 72 лет.
Обновлено в 09:32
Общество
Gallup: каждый пятый россиянин хочет эмигрировать
При наличии возможности каждый пятый россиянин хотел бы эмигрировать в другую страну, следует из результатов опроса американской компании Gallup.
Обновлено в 10:36
Спорт
Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
Обновлено в 08:10