Политика

Верховный суд Украины разрешил взыскивать с России за потери в КрымуРБК 08:31

Верховный суд Украины (ВСУ) поддержал позицию Апелляционного суда Киева, разрешившего исполнять на территории страны решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, в соответствии с которым Россия должна компенсировать группе украинских компаний убытки от потери активов в Крыму.
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Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев

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Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать

С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
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Авто

Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer

Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
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Политика

Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо

Правоохранительные органы Венесуэлы начали расследование в отношении спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
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Хэтчбек Renault Clio нового поколения представлен официально

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Экономика

Россия резко увеличила импорт пальмового масла

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Обновлено в 10:23
Происшествия

Расследователи заявили о новом повороте в деле о гибели группы Дятлова

Обновлено в 08:16
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Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
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Происшествия

В Петербурге возбудили дело после гибели ребенка от истощения

Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней петербурженки после гибели ее годовалого сына от истощения, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:09
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Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год

Обновлено вчера в 08:34
Общество

Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
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В работе Gmail произошел сбой по всему миру

Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Экономика

Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо

Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».
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Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов

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В России весной появится новый телеканал «Победа»

Обновлено в 09:26
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Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин

Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
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Шахматист Крамник завершил карьеру

Прославленный российский шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.
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В сложной финансовой ситуации заемщики, которые имеют ипотечный кредит, смогут рассчитывать на ипотечные каникулы, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов РИА Новости.
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