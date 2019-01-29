Политика
Верховный суд Украины разрешил взыскивать с России за потери в КрымуРБК 08:31
Верховный суд Украины (ВСУ) поддержал позицию Апелляционного суда Киева, разрешившего исполнять на территории страны решение Постоянной палаты третейского суда в Гааге, в соответствии с которым Россия должна компенсировать группе украинских компаний убытки от потери активов в Крыму.
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Единоборства
Хабиб Нурмагомедов отстранен от боев на 9 месяцев
Обновлено в 12:42
Авто
Jaguar XF получили спецверсию Chequered Flag
Универсал и седан британской марки получили особое исполнение Chequered Flag, которое выделяет спортивный характер модели.
Обновлено в 12:22
Авто
Renault отзывает в России более 3,6 тысячи машин
Компания Renault отзывает на территории России 3 622 машин Sandero Logan и Dokker из-за неполадок с подушкой безопасности.
Обновлено в 04:59
Гаджеты
Ошибка FaceTime позволяет пользователям iPhone подслушивать
С выпуском iOS 12.1 в конце прошлого года в работе сервиса FaceTime появилась серьезная уязвимость, позволяющую владельцам iPhone получить доступ к микрофону и фронтальной камере на смартфоне другого человека.
Обновлено в 04:22
Происшествия
Суд арестовал похитителя картины Куинджи
Обновлено в 09:20
Политика
В Госдуму внесли законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей
На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект об отмене техосмотра личных автомобилей. Об этом сообщается на официальном сайте Госдумы.
Обновлено в 07:04
Происшествия
В Подмосковье разбираются в ситуации с избиением школьника на уроке
Уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова сообщила, что разбирается в инциденте, который произошел на уроке физкультуры у первоклассников в одной из школ подмосковных Химок.
Обновлено в 09:36
Авто
Mitsubishi готовит к премьере новый кроссовер Engelberg Tourer
Компания Mitsubishi готовит к премьере новый концептуальный кроссовер – Engelberg Tourer.
Обновлено в 03:44
Политика
Минюст предложил не наказывать за «вынужденную» коррупцию
Минюст России представил проект, направленный на совершенствование мер ответственности за коррупционные правонарушения.
Обновлено вчера в 22:23
Политика
Прокуратура Венесуэлы начала расследование в отношении Хуана Гуайдо
Правоохранительные органы Венесуэлы начали расследование в отношении спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Хуана Гуайдо.
Обновлено в 11:59
Авто
Хэтчбек Renault Clio нового поколения представлен официально
Мировой общественности хэтчбек Renault Clio пятого поколения будет представлен в рамках автосалона в Женеве.
Обновлено в 11:14
Экономика
Россия резко увеличила импорт пальмового масла
В январе-ноябре 2018 года в РФ импортировано 946 тысяч тонн пальмового масла и его фракций, что на 24,1 процента выше показателей января-ноября 2017 года, следует из данных Росстата.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Девять шахтеров пропали после подземного толчка в Польше
Из-за подземного толчка в угольной шахте "Рудна" на юге Польши у города Польковице ранены 14 человек, девять - пропали без вести.
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Петербурге возбудили дело после гибели ребенка от истощения
Уголовное дело возбуждено в отношении 31-летней петербурженки после гибели ее годовалого сына от истощения, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 09:09
Авто
Названы самые популярные автомобильные цвета за 2018 год
Обновлено вчера в 08:34
Общество
Москалькова предложила включить уход за детьми в трудовой стаж женщин
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать в трудовой стаж годы, которые женщина провела, не работая и воспитывая детей.
Обновлено в 06:03
Интернет
В работе Gmail произошел сбой по всему миру
Пользователи из разных стран мира сообщили о сбое в работе почтового сервиса от Google — Gmail.
Обновлено в 07:20
Экономика
Максимальные выплаты пострадавшим по ОСАГО вырастут вчетверо
Балакирева дату вступления нормы в силу называть не стала, а в интервью ТАСС она сказала, что норма вступит в силу «не сразу, а поэтапно, даты пока обсуждаются».
Обновлено в 13:25
Общество
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов
Правительство установило новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено в 06:03
Культура
В России весной появится новый телеканал «Победа»
Обновлено в 09:26
Транспорт
Власти Москвы могут установить запретные зоны для неэкологичных машин
Власти Москвы могут установить зоны, въезд в которые на автомобилях низких экологических классов запрещен.
Обновлено вчера в 19:13
Армия и оружие
США начали производство новых ядерных боеголовок
В американском штате Техас по инициативе администрации президента США Дональда Трампа начали производство ядерной боеголовки малой мощности W76-2.
Обновлено в 07:22
Авто
Обновленный Audi A4 Allroad впервые засняли на тестах
Ожидается, что презентация модели может состояться в конце этого года или в начале 2020-го.
Обновлено в 01:47
Спорт
Шахматист Крамник завершил карьеру
Прославленный российский шахматист, 14-й чемпион мира Владимир Крамник объявил о завершении профессиональной карьеры по окончании супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.
Обновлено в 12:02
Экономика
ЦБ: Заемщики смогут получить годовые каникулы от ипотеки
В сложной финансовой ситуации заемщики, которые имеют ипотечный кредит, смогут рассчитывать на ипотечные каникулы, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов РИА Новости.
Обновлено в 04:19