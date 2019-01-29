Политика

Верховный суд Украины разрешил арест активов «дочек» российских банковREGNUM 10:09

Верховный суд Украины разрешил арест акций дочерних структур российских банков, находящихся в украинской юрисдикции. Сегодня, 29 января, Верховный суд отклонил апелляционные жалобы на арест акций «дочек» российских банков, сообщает пресс-служба суда.
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Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» российских банков

RT на русском08:12

Украинский суд разрешил арест акций «дочек» российских банков

Взгляд.ру07:53

Верховный суд Украины отклонил жалобы на аресты активов дочек российских банков

ТАСС08:05
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