Энергетика
Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрд
Верховный суд Украины отклонил жалобу «Газпрома» на взыскание $6 млрдРБК06:51
Верховный суд Украины оставил без удовлетворения кассационную жалобу «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) о взыскании с компании штрафа и пени на общую сумму 171 млрд грн ($6,1 млрд). Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на постановление суда.
РБК06:51
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Энергетика
Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть
Президент США Дональд Трамп поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть.
Обновлено в 11:19
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Базовый сценарий предполагает снижение цены нефти в 2020 году до $55 за баррель.
Обновлено в 11:25
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Независимые АЗС назвали свою цену за литр бензина
Независимые АЗС реализуют бензин по тем ценам, которые им установили, этот сектор может продавать топливо по любой цене, об этом заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов.
Обновлено в 11:15
Энергетика
«Газпром» поставил в Европу в 2018 году в сто раз больше газа, чем США
С января по октябрь «Газпром» поставил в Европу в сто раз больше трубопроводного газа, чем США сжиженного природного газа (СПГ), говорится в сообщении компании.
Обновлено в 10:10
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейшую трубную сделку
"Газпром" официально сообщил о заключении крупнейшего в истории закупок труб большого диаметра контракта на поставку ТБД - на 41,21 млрд рублей и 500 тысяч тонн с АО "Загорский трубный завод".
Обновлено в 10:49
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Энергетика
«Газпром» снизил вложения в «Северный поток-2» на 2018 год
Известно, что в прежней версии инвестиционной программы 2018 года было заложено 114,511 миллиардов рублей.
Обновлено в 08:52
Энергетика
Объем торгов нефтепродуктами на СПбМТСБ сегодня вырос на 39,8%
Объем торгов нефтепродуктами на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) 21 ноября составил 97, 526тыс. тонн на 4,71 млрд рублей.
Обновлено в 09:41
Энергетика
Совкомфлот изучает возможность поставки танкеров MR на СПГ-топливе
Флот на СПГ будет включать не только танкеры типоразмера "Афрамакс", но и класса MR (Medium Range, дедвейт 45-52 тыс. тонн), которые будут применять такую же технологию — сжиженный природный газ как основное топливо.
Обновлено в 06:00
Энергетика
Газопроводы TAP и TANAP соединили друг с другом
Трансанатолийский трубопровод (TANAP) соединили с Трансадриатическим трубопроводом (TAP) на границе Турции и Греции.
Обновлено в 09:54
Энергетика
Армения хочет добиться от РФ снижения цены на газ
Армения продолжает вести с Россией переговоры о цене на газ.
Обновлено в 03:54
Энергетика
В Узбекистане налоговая проверит завышающие цены на газ автозаправки
Министерство финансов Узбекистана пригрозило применить санкции к владельцам автозаправок, которые необоснованно повысили цены на природный газ на 17%, пишет пресс-служба Минфина.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Беларусь направила в Россию жесткого посла
Нового посла России в Беларуси Михаила Бабича белорусские СМИ называют кризисным менеджером с жесткой хваткой.
Обновлено в 08:17
Энергетика
Рост цен производителей в октябре ускорился до 3,3%
За период с начала года рост цен составил 14,7%. В октябре 2017 годы цены производителей увеличились на 1,2%, за январь-октябрь - на 6,1%.
Обновлено в 00:46
Энергетика
Долг потребителей Подмосковья за газ перед «Газпромом» снизился на 2,7 млрд рублей
Долг жителей и предприятий Московской области за потребленный газ перед "Газпромом" снизился почти на 2,7 млрд рублей за 2018 год до 6,8 млрд рублей.
Обновлено в 08:19