Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска РадыRT на русском 12:13

с чего всё началось

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.

Общество Гороскоп на 28 мая 2019 года Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.

Гаджеты Продажи новых смартфонов Huawei могут начаться в России с задержкой Причиной задержки является то, что сейчас Huawei и Google ведут переговоры относительно выхода новых смартфонов Huawei P Smart Z и Huawei Nova 5.По данным ТАСС, выход P Smart Z в России запланирован на ближайшие недели.

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Армия и оружие Израиль атаковал ракетную установку в Сирии Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.

Политика Погранслужба ФСБ опасается новых провокаций от Украины Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.

Гаджеты Xiaomi продала 10 млн смартфонов Redmi Note 7 за 129 дней Руководство компании Xiaomi отчиталось о проданных 10 миллионах смартфонов Xiaomi Redmi Note 7, которые удалось реализовать в рекордные 129 дней.

Общество Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Общество Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.

Хоккей Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.

Футбол Почему Денисов ушел из «Локомотива»? Объясняет председатель совета директоров клуба Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" назвал уход полузащитника Игоря Денисова абсолютно нормальной истории.

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Общество Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.

Здоровье Эксперты одобрили продление разрешения на гражданское оружие Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.

Футбол Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира 24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.

Футбол Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.

Общество Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.

Шоу-бизнес Лидия Федосеева-Шукшина объяснила причину первого развода Актрисе не нравилось быть домохозяйкой Героиней недавнего выпуска программы "Судьба человека" стала народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина.

Политика Президент Австрии назначит канцлером главу Минфина Хартвига Лёгера Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что назначит министра финансов Хартвига Лёгера на должность временного канцлера республики.

Политика На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.