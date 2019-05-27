Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска РадыRT на русском 12:13
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о признании недействительным указа главы государства Владимира Зеленского о роспуске Рады в связи с тем, что данное дело не входит в его юрисдикцию.
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с чего всё началось
«Верховный суд отказал в открытии производства по иску... о признании противоправным и недействительным указа... в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда», — говорится в сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook.RT на русском12:13
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Общество
В США анаконда «клонировала» сама себя
Обновлено в 14:38
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Обновлено в 08:02
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
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Риски повторения инцидента в Керченском проливе сохраняются, заявил в интервью «Российской газете» глава пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов.
Обновлено в 11:10
Гаджеты
Xiaomi продала 10 млн смартфонов Redmi Note 7 за 129 дней
Руководство компании Xiaomi отчиталось о проданных 10 миллионах смартфонов Xiaomi Redmi Note 7, которые удалось реализовать в рекордные 129 дней.
Обновлено в 04:38
Общество
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Обновлено в 14:42
Общество
Австрийский посол рассказал, что ездит по Москве на метро
Чрезвычайный и полномочный посол Австрийской Республики в РФ Йоханнес Айгнер рассказал, что предпочитает передвигаться по Москве на метро или даже пешком.
Обновлено в 14:54
Политика
Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»
Обновлено в 14:17
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Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 12:57
Хоккей
«Слован» не выступит в КХЛ в следующем сезоне
"Слован" вступил в КХЛ в 2012 году.
Обновлено в 14:36
Футбол
Почему Денисов ушел из «Локомотива»? Объясняет председатель совета директоров клуба
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в интервью "СЭ" назвал уход полузащитника Игоря Денисова абсолютно нормальной истории.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Политика
Белковский — о том, хочет ли Зеленский посадить Порошенко
Получается, что, по мнению Белковского, это не Зеленский мстит Порошенко, а обиженный на экс-президента олигарх.
Обновлено в 14:39
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
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Срок продления разрешения на гражданское оружие могут увеличить.
Обновлено в 14:40
Футбол
Украина одержала вторую победу на юношеском чемпионате мира
24 мая украинцы обыграли США 2:1. Юношеский чемпионат мира проходит в Польше. В турнире участвуют 24 команды.
Обновлено в 14:08
Футбол
Жиго поблагодарил болельщиков «Спартака» за поддержку
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго поблагодарил болельщиков московской команды за поддержку на протяжении сезона.
Обновлено в 14:03
Общество
Александр Беглов стал зарабатывать меньше, став врио губернатора
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в 2018 году заработал 6 млн 131 тыс. 239 рублей.
Обновлено в 14:04
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Лидия Федосеева-Шукшина объяснила причину первого развода
Актрисе не нравилось быть домохозяйкой Героиней недавнего выпуска программы "Судьба человека" стала народная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина.
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Происшествия
В горах Чечни автомобиль упал в пропасть
Обновлено в 14:50
Политика
Президент Австрии назначит канцлером главу Минфина Хартвига Лёгера
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен заявил, что назначит министра финансов Хартвига Лёгера на должность временного канцлера республики.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
Обновлено в 11:06
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Космос
В Южной Африке обнаружено внеземное органическое вещество
Обновлено в 14:49
Экономика
Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей
Обновлено в 01:36
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04