Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске РадыРБК 12:48

с чего всё началось

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.

Происшествия В Москве женщина бросила в торговом центре маленького сына Как рассказал ТАСС глава пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов, около десяти вечера воскресенья в полицию поступило сообщение, что в одном из торговых центров на Лобненской улице женщина в районе часа дня оставила в игровой комнате ребенка, на вид около шести лет.

Армия и оружие Российские эксперты прибудут в Турцию для установки ЗРК С-400 Российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.

Происшествия В Перми строительный кран упал на жилой дом Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.

Футбол «Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.

Шоу-бизнес 17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Политика Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.

Общество Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Политика Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы Господин Попов занимает пост прокурора республики Дагестан с февраля 2018 года.

Общество Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели более 2,9 млн россиян Аудитория или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составило 2,9 млн, рейтинг передачи или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории составил 4,2%. Сам финал шоу 26 апреля смотрели 3,2 млн человек, рейтинг - 4,6%.

Политика Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.

Экономика Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.

Авто КамАЗ и Daimler запустили новый завод В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода кабин "Daimler KAMAZ RUS" и одновременно с этим стартовало серийное производство перспективной "камазовской" модели с принципиально новой кабиной K5.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Космос Лучшие проекты первого фестиваля детских технопарков получили награды В Москве наградили авторов лучших проектов первого Фестиваля детских технопарков.

Футбол «Унион Берлин» по сумме двух матчей победил «Штутгарт» и вышел в бундеслигу Футболисты "Унион Берлин" по сумме двух игр одержали победу над "Штутгартом" в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Политика Против Порошенко завели четвертое уголовное дело В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.