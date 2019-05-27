Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске РадыРБК 12:48

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Читать в источнике
с чего всё началось
«Верховный суд отказал в открытии производства по иску... о признании противоправным и недействительным указа... в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда», — говорится в сообщении
 пресс-службы суда в социальной сети Facebook.
RT на русском12:13

Подробнее о событии

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск против роспуска Рады

RT на русском12:13

Верховный суд отклонил иск к указу Зеленского о роспуске Рады

Газета.Ru14:19

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

РБК12:48

Верховный суд Украины отклонил иск к Зеленскому из-за роспуска Рады

Коммерсантъ13:53

Верховный суд Украины перенаправил в КС иск о законности указа Зеленского о роспуске Рады

ТАСС11:49

Верховный суд Украины отклонил иск к Зеленскому по вопросу роспуска Рады

Росбалт11:31

Верховный суд Украины отклонил первый иск о незаконности роспуска Рады

Lenta.ru11:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 17:34, Ашберн
Армия и оружие

Израиль атаковал сирийскую ракетную установку

Обновлено в 16:34
Общество

В США у анаконды появилось потомство без участия самца

Обновлено в 16:28
Хоккей

Сборная России вернулась в Москву после чемпионата мира в Словакии

Обновлено в 12:06
Спорт

Гимнастка Семёнова дисквалифицирована на два года за допинг

Обновлено в 15:23
Происшествия

В Москве женщина бросила в торговом центре маленького сына

Как рассказал ТАСС глава пресс-службы столичного ГУ МВД Юрий Титов, около десяти вечера воскресенья в полицию поступило сообщение, что в одном из торговых центров на Лобненской улице женщина в районе часа дня оставила в игровой комнате ребенка, на вид около шести лет.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Российские эксперты прибудут в Турцию для установки ЗРК С-400

Российский технический персонал прибудет в Турцию для проведения работ по установке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 15:59
Здоровье

Называвшей пациентов жабами студентке медвуза объявили выговор

Обновлено в 12:39
Происшествия

В Перми строительный кран упал на жилой дом

Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в Вашингтоне

Шесть человек, среди которых подросток, получили ранения в результате стрельбы в столице США. Об этом 27 мая сообщила полиция Вашингтона.
Обновлено в 16:29
Футбол

«Тамбов» рассчитывает на выход в Лигу Европы

Специалист добавил, что на данный момент клуб занимается поиском коммерческих партнёров и рекламных спонсоров, так как рассчитывает привлечь 200-250 миллионов рублей.
Обновлено в 10:09
Шоу-бизнес

17-летний сын Наташи Королевой показал свою девушку

Неизвестно, действительно ли наследник Наташи Королевой и Сергея Глушко закрутил серьезный роман.
Обновлено в 11:16
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Политика

Постановление об отмене внутрисетевого роуминга подписано Медведевым

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое окончательно закрепляет отмену внутрисетевого роуминга в Российской Федерации.
Обновлено в 09:14
Общество

Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу

Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено в 15:25
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

Господин Попов занимает пост прокурора республики Дагестан с февраля 2018 года.
Обновлено в 17:20
Общество

Спецвыпуск «Голос. Дети» посмотрели более 2,9 млн россиян

Аудитория или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, составило 2,9 млн, рейтинг передачи или среднее количество человек, смотревших телепрограмму, выраженное в процентах от населения в рамках выбранной целевой аудитории составил 4,2%. Сам финал шоу 26 апреля смотрели 3,2 млн человек, рейтинг - 4,6%.
Обновлено в 07:59
Политика

Президент Австрии 28 мая отправит в отставку правительство Курца

Ранее Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии вынес вотум недоверия кабинету министров Курца в связи с правительственным кризисом на фоне отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
Обновлено в 15:55
Экономика

Путин поддержал мегапроект на 200 миллиардов рублей

Обновлено в 01:36
Экономика

Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей

Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Авто

КамАЗ и Daimler запустили новый завод

В Набережных Челнах состоялось открытие нового завода кабин "Daimler KAMAZ RUS" и одновременно с этим стартовало серийное производство перспективной "камазовской" модели с принципиально новой кабиной K5.
Обновлено в 14:48
Происшествия

Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки

В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Гаджеты

ARM представила новые процессоры Cortex-A77 и Mali-G77

Обновлено в 09:21
Космос

Лучшие проекты первого фестиваля детских технопарков получили награды

В Москве наградили авторов лучших проектов первого Фестиваля детских технопарков.
Обновлено в 09:43
Футбол

«Унион Берлин» по сумме двух матчей победил «Штутгарт» и вышел в бундеслигу

Футболисты "Унион Берлин" по сумме двух игр одержали победу над "Штутгартом" в стыковых матчах за право выступать в высшем дивизионе чемпионата Германии в следующем сезоне.
Обновлено в 16:53
Общество

Почему на телефонный звонок нельзя отвечать словом «Да»

Злоумышленникам важно, чтобы отвечающий на звонок человек сказал «Да».
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом

Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Политика

Против Порошенко завели четвертое уголовное дело

В отношении экс-президента Украины Петра Порошенко завели четвертое уголовное дело.
Обновлено в 09:42
Политика

Напавшего на журналиста чиновника исключат из «Единой России»

Главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на журналиста, исключат из «Единой России».
Обновлено в 06:45
Армия и оружие

F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана

Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено вчера в 17:25
Как работают Яндекс.Новости?
Президентские выборы на УкраинеБольше новостей по теме
Главное