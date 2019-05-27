Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске РадыРБК 12:48

с чего всё началось

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.

Происшествия В Китае обрушился туннель метро, три человека погибли Три человека погибли при обрушении одного из участков линии строящегося метро в городе Циндао в Китае, двое считаются пропавшими без вести, сообщает портал "Пэнпай".

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.

Политика России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.

Армия и оружие Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.

Происшествия Губернатор Иркутской области госпитализирован Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в выходные был госпитализирован в связи с болями в спине из-за травмы, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Происшествия Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.

Происшествия В Японии мужчина с ножом напал на школьников Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.

Происшествия На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.

Армия и оружие Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.

Политика Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.

Хоккей «Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым "Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".

Футбол «Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.

Общество Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия».

Политика Киев захотел международного статуса для Керченского пролива Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.

Происшествия В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Происшествия Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.

Армия и оружие Срок службы стрелкового оружия в РФ может быть увеличен вдвое Новая технология, разработанная ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех»), позволит увеличить срок службы стрелкового оружия в два раза.

Происшествия На Эльбрусе нашли двух заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга Спасатели нашли двух лыжников из Санкт-Петербурга, которые заблудились на Эльбрусе, и спустили их вниз, спортсмены не нуждаются в медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Экономика Вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям россиян С 26 мая вступил в силу приказ министерства труда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии.

Экономика Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.