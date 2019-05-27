Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске РадыРБК 12:48
Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
«Верховный суд отказал в открытии производства по иску... о признании противоправным и недействительным указа... в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда», — говорится в сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook.RT на русском12:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:40, Ашберн
Происшествия
В Китае обрушился туннель метро, три человека погибли
Три человека погибли при обрушении одного из участков линии строящегося метро в городе Циндао в Китае, двое считаются пропавшими без вести, сообщает портал "Пэнпай".
Обновлено в 22:53
Игры
Создатели Atom RPG обустраивают Мёртвый город
Обновлено в 13:39
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено в 23:00
Политика
России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин
Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
Обновлено в 20:06
Армия и оружие
Удар многоглавой бомбы по танку в Сирии показали на видео
В Сети появилось видео применения в Сирии редкого и весьма эффективного боеприпаса, кассетной противотанковой авиабомбы российского производства РБК-500 СПБЭ.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Губернатор Иркутской области госпитализирован
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в выходные был госпитализирован в связи с болями в спине из-за травмы, говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Омбудсмен рассказала о брошенном матерью в ТЦ мальчике
Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова рассказала о мальчике, которого мать бросила в одном из московских торговых центров.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Японии мужчина с ножом напал на школьников
Неизвестный мужчина напал с ножом на группу людей в парке японского Кавасаки, среди пострадавших есть учащиеся школ, передает телеканал NHK.
Обновлено в 20:22
Происшествия
На Камчатке из-за угрозы взрыва эвакуировали аэропорт и автостанцию
Неизвестные сообщили о минировании международного аэропорта Елизово, расположенного в 29 км от Петропавловска-Камчатского, а также автостанции и торгового центра в Вилючинске.
Обновлено в 22:45
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Американские военные летчики рассказали о встречах с НЛО
Скорости объектов колебались от почти нулевых до гиперзвуковых, а продолжительность пребывания в воздухе могла достигать 12 часов.
Обновлено в 12:15
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Политика
Европейская народная партия лидирует на выборах в Европарламент
Европейская народная партия, по предварительным данным, получает 178 мест в Европарламенте.
Обновлено в 04:17
Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Футбол
«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу
В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Общество
Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете
Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено в 19:12
Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Происшествия
В Дагестане изъяли миллион пачек поддельных сигарет
Дагестанские полицейские совместно с ФСБ перекрыли канал поставки в Россию контрафактных сигарет из-за рубежа, правоохранители изъяли две фуры с поддельными пачками, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 23:25
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Армия и оружие
Срок службы стрелкового оружия в РФ может быть увеличен вдвое
Новая технология, разработанная ЦНИИТОЧМАШ (входит в госкорпорацию «Ростех»), позволит увеличить срок службы стрелкового оружия в два раза.
Обновлено в 06:30
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Шоу-бизнес
Дочь Салтыковой рассказала о том, как ее лицо покусала овчарка
Дочь Ирины Салтыковой Алиса поделилась фотографиями, сделанными до и после пластической операции.
Обновлено в 23:24
Происшествия
На Эльбрусе нашли двух заблудившихся лыжников из Санкт-Петербурга
Спасатели нашли двух лыжников из Санкт-Петербурга, которые заблудились на Эльбрусе, и спустили их вниз, спортсмены не нуждаются в медицинской помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 12:13
Общество
Гороскоп на 28 мая: Козерогов введут в заблуждение, а Овнов проверят на прочность
РЫБЫ (Pisces, 20.II – 20.III) Поведение Рыб во многом зависит от того, как будут развиваться события.
Обновлено в 12:23
Экономика
Вступил в силу приказ о пересчете доплат к пенсиям россиян
С 26 мая вступил в силу приказ министерства труда, который уточняет правила расчета социальной доплаты к пенсии.
Обновлено вчера в 17:07
Наука
Яблони были «одомашнены» не человеком, а медведями и пчелами
Обновлено в 07:19
Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Общество
В Киеве починили треснувший стеклянный пешеходный мост
"Друзья, как и обещал, мы восстановили защитную стеклопленку, которую повредили вандалы на элементах стеклянного пола нового пешеходного моста, соединяющего Владимирскую горку с аркой Дружбы народов", - приводит телеканал слова мэра.
Обновлено в 21:35