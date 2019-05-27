Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске РадыРБК 12:48
Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
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«Верховный суд отказал в открытии производства по иску... о признании противоправным и недействительным указа... в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного суда», — говорится в сообщении пресс-службы суда в социальной сети Facebook.RT на русском12:13
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