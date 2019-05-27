Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске РадыРБК 12:48

с чего всё началось

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.

Политика Медведев подписал постановление об отмене внутрисетевого роуминга Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену внутрисетевого роуминга.

Армия и оружие Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Политика На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Происшествия Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».

Экономика Италию могут оштрафовать на 3,5 млрд евро за растущий госдолг Европейская комиссия может в ближайшие месяцы оштрафовать Италию на 3,5 млрд евро за растущий госдолг, который уже вдвое превысил допустимый лимит.

Происшествия В Ставрополе мужчина с ножом напал на журналистов газеты «Родина» В Ставрополе неизвестный мужчина с ножом напал на журналистов редакции газеты "Родина".

Здоровье Фельдшера пензенской скорой помощи начали итальянскую забастовку 138 сотрудников Пензенской областной станции скорой медпомощи начали итальянскую забастовку.

Происшествия Мальчик на качелях на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей Мальчик на фоне пожара в Ноябрьске стал героем соцсетей в минувшие выходные дни.

Происшествия Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.

Политика Ярош пригрозил новому президенту Украины Зеленскому Депутат Верховной Рады и лидер "Украинской добровольческой армии" (УДА), сформированной на основе запрещенного в России "Правого сектора" Дмитрий Ярош заявил, что новый президент Украины Владимир Зеленский "может потерять жизнь, если предаст свою страну и погибших на Донбассе".

Политика Курц прокомментировал вотум недоверия его правительству Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что он готов к передаче власти после вынесения вотума недоверия его правительству.

Общество Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном Предприниматель Герман Стерлигов заявил, что участников БДСМ-флешмоба на школьном выпускном во Владивостоке нужно казнить.

Происшествия Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".

Происшествия Сбившего инспектора ДПС сына экс-сенатора арестовали Ранее сообщалось, что сын экс-сенатора сбил инспектора ДПС под воздействием наркотиков.

Происшествия Украинская авиакомпания «забыла» 30 пассажиров в аэропорту Компания «Международные авиалинии Украины» «забыла» в аэропорту Киева около 30 пассажиров рейса из украинской столицы в Одессу.

Общество На соратника Навального Леонида Волкова составили протокол по статье о неуважении власти В отношении Леонида Волкова – соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального – составлен административный протокол по ч. 3 ст. 20.1 КоАП (неуважение власти).

Транспорт Российским таксистам ограничат время за рулем Российские такси оборудуют системой ГЛОНАСС. Она будет осуществлять контроль режима труда и не позволит водителям работать сверх нормы.

Экономика УФАС аннулировало закупки Петербургского метрополитена В понедельник, 27 мая, петербургское УФАС рассмотрело две жалобы компании «Моспик» на действия Петербургского метрополитена при проведении конкурсов на поставку запчастей к вагонам метрополитена и запчастей подвижного состава.

Здоровье Москвичей научат бороться со стрессом и депрессией Жителей столицы 28 мая научат бороться со стрессом и депрессией в Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Николая Склифосовского.

Политика В Петербурге на воду спустили атомный ледокол «Урал» В Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 «Урал».

Происшествия В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24» Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия На курорте в Ленинградской области обрушились строительные леса В Приозерском районе Ленинградской области семь человек пострадали при обрушении строительных лесов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.