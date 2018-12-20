Происшествия

Верховный суд РФ внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке
РАПСИ
07:05

Верховный суд (ВС) внес на рассмотрение Государственной Думы законопроект, в котором предлагается ввести в Уголовный кодекс (УК) РФ понятие «уголовный проступок». Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
РАПСИ07:05

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Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

Ведомости09:47

Верховный суд внес законопроект об уголовном проступке

Газета.Ru09:25

Верховный суд внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

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Российская газета07:33

Верховный суд внес в Госдуму проект закона об уголовном проступке

Известия06:53

Верховный суд России внес в Госдуму законопроект об уголовном проступке

ТАСС06:14

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