Экономика

Верховный суд Нидерландов поставил точку в споре за Yukos FinanceРБК 08:15

Верховный суд Нидерландов поставил точку в тянувшемся с 2007 года споре между бывшими акционерами ЮКОСа и московской компанией «Промнефтьстрой» за активы голландской Yukos Finance.
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Верховный суд Нидерландов поставил точку в споре за Yukos Finance

РБК08:15

СМИ: Верховный суд Нидерландов не признал банкротство ЮКОСа в РФ

ПРАЙМ06:42

Нидерланды отказались признавать банкротство «Юкоса»

News.ru06:44

Верховный суд Нидерландов признал незаконным решение России о банкротстве компании ЮКОС

Эхо Москвы09:03
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Авто

Официально представлен обновленный Ford Mondeo

Обновлено в 05:54
Политика

Германия объявила Керченский пролив свободным

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в ходе визита в Москву подтвердил, что корабли беспрепятственно проходят через Керченский пролив.
Обновлено в 06:26
Космос

Найден дефект в двигателях «Ангары-А5»

Двигатели ракеты «Ангара-А5» РД-191 способны привести к серьезной поломке на старте, сообщает «НПО Энергомаш» (.pdf).
Обновлено в 01:21
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

Обнаружен второй пилот потерпевшего крушение Су-34

Обновлено в 04:31
Общество

Патриарх Кирилл стал почетным профессором РАН

Патриарх Кирилл уже является почетным профессором Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ", это звание ему было присвоено в 2010 году.
Обновлено в 07:38
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Происшествия

На магистральном газопроводе в Ленинградской области прогремел взрыв

На магистральном газопроводе в деревне Овино Тихвинского района Ленинградской области произошел взрыв.
Обновлено в 08:09
Происшествия

Минобороны опровергло информацию о спасении второго летчика Су-34

Информация об обнаружении и спасении второго летчика, который пилотировал один из столкнувшихся на Дальнем Востоке истребителей Су-34, не подтвердилась, пишет «РИА Новости» со ссылкой на заявление Минобороны.
Обновлено в 08:54
Авто

Porsche отзывает в России более 1,2 тыс. авто модели Panamera

Обновлено в 07:55
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Происшествия

Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и Александр Кириллов (Алекс Лесли) были задержаны в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Таиланда, сообщает Life.
Обновлено вчера в 12:13
Общество

Смоленские депутаты просят списать долги за газ, как в Чечне

Смоленские депутаты последовали примеру Чечни и обратились в областную прокуратуру с просьбой списать долги за газ жителям своего региона.
Обновлено в 08:19
Происшествия

Автомобиль въехал в остановку в Петербурге

Обновлено в 08:43
Происшествия

В Москве погибла женщина после падения с крыши глыбы льда

В Юго-Восточном административном округе Москвы погибла женщина из-за падения глыбы льда с крыши.
Обновлено в 08:23
Общество

В почтовых отделениях Мурманска перестали продавать пиво

Пиво перестали продавать в четырех точках.
Обновлено в 07:41
Транспорт

В Керчи построен первый километр железной дороги к Крымскому мосту

В Крыму построен первый километр железнодорожных путей на подходе к Крымскому мосту со стороны полуострова.
Обновлено в 01:45
Происшествия

Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

Обновлено в 03:02
Авто

Hyundai согласилась делать машины с российскими двигателями

Минпромторг раскрыл детали специального инвестконтракта (СПИК) с ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», который относится к проекту по локализации производства легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:50
Технологии

Rambler перевыпустит «Живой журнал»

Компания еще раз обновит блогерскую платформу Rambler Group начинает очередной перезапуск платформы LiveJournal, терявшей аудиторию последние годы.
Обновлено вчера в 17:23
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Обновлено в 00:51
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод архипопулярного российского анимационного сериала "Маша и Медведь" "Маша плюс каша", давно показывающий впечатляющие результаты, окончательно закрепил за собой звание чемпиона, войдя в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 04:41
Авто

Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе

Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 01:34
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Экономика

Хакеры атаковали российские банки через 80 000 их работников

В среду, 16 января, хакерская группировка Silence атаковала российские банки, сообщила компания Group-IB (занимается расследованием киберпреступлений).
Обновлено в 06:51
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
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Россиянина задержали в Норвегии по подозрению в совершении нападения

Норвежские власти объявили о задержании гражданина России по подозрению в совершении нападения, возможно, с террористическими целями.
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В России подорожали все модели KIA

Автомобили 2018 и 2019 производственного года стали дороже на сумму от 15 до 155 тыс. руб. К такому выводу пришли эксперты сайта "Цена Авто" по итогам мониторинга рекомендованных розничных цен * на новые автомобили в России.
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ЮКОС
Российская компания
Российская нефтяная компания, существовавшая с 1993 по 2007 год. 1 августа 2007 «ЮКОС» был объявлен банкротом, до 12 ноября 2007 года в отношении компании конкурсное производство - последняя процедура банкроства. В течение 2007 года имущество компании продавалось на аукционах с целью покрытия долгов. 21 ноября 2007 года компания была ликвидирована.
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