Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газРИА Новости 05:30
Генпрокуратура обязала чеченских коллег выступить против списания долгов за газ и поддержать доводы компании. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.
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За 8 дней отечественную ОС «Эльбрус» скачали около 50 тысяч раз
Ранее эксперты RSpectr разбирались, как российские госкомпании будут выполнять требование о переходе на отечественное программное обеспечение.
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В Госдуме нашли мертвым помощника депутата Ковалева
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Кинокритик Долин ушел с ВГТРК после «гнусного» репортажа
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МИД потребовал от США освободить россиянку Осипову
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Спорт
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Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва
Из-за ЧП прервано заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 06:29
Политика
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине
Двое сотрудников МВД РФ попросили политического убежища на Украине, сообщили в Госпогранслужбе соседней страны.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Дело бухгалтера «Седьмой студии» вернули в прокуратуру
В Генпрокуратуру возвращено дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой. Решение об этом принял Мещанский суд Москвы.
Обновлено в 10:53
Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Авто
Электрический седан Infiniti рассекречен до премьеры
Первые тизеры новинки компания публиковала в прошлом месяце, тогда же стало известно, что показ концепта с названием Qs Inspiration будет представлен на автосалоне в Шанхае, который начнет свою работу 16 апреля.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Суд отпустил Майкла Калви под домашний арест
Басманный суд удовлетворил ходатайство следствия о переводе под домашний арест основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 09:04
Политика
Манжосову заплатили за рассказ о Зеленском — участник «95 квартала»
Впоследствии появилось СМС-сообщение якобы от имени Манжосова, в котором он объяснил свое отсутствие на пресс-конференции тем, что увидел своих бывших друзей и изменил свое решение.
Обновлено в 10:21
Политика
РФ зеркально ответит на притеснения СМИ во Франции
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва будет зеркально относиться к французским журналистам в ответ на притеснения российских СМИ во Франции.
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Экономика
Газпром может выплатить рекордные дивиденды за 2018 год
Правление Газпрома сформировало перечень предложений к годовому общему собранию акционеров компании, среди которых содержится решение о выплате дивидендов за 2018 год в размере 246,9 млрд рублей, то есть 10,43 рубля на одну акцию.
Обновлено в 08:32
Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Компания Subaru представит Outback нового поколения на автосалоне в Нью-Йорке. Премьера намечена на 17 апреля.
Обновлено в 04:42
Политика
После слов Лукашенко о России Минск остановит нефтепровод «Дружба»
Несколько участков трубопровода «Дружба», проходящего по территории Белоруссии, нуждаются в ремонте, заявил вице-премьер страны Игорь Петришенко после совещания с участием президента страны Александром Лукашенко, сообщает БелТА.
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Кино
Актера Геннадия Фролова похоронят на Востряковском кладбище
Похороны народного артиста России, одного из старейших актеров театра "Современник" Геннадия Фролова пройдут 14 апреля на Востряковском кладбище, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
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Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
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Футболист «Спартака» сломал нос иностранцу и был доставлен в полицию
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев сломал нос американцу Майклу Коу Джону Эли в ходе дорожного конфликта.
Обновлено в 11:07
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Врачи представили топ-10 самых грязных повседневных вещей
Деньги, мобильный телефон, рулевое колесо автомобиля и ручки сумок вошли в перечень наиболее грязных вещей.
Обновлено в 02:02
Финансы
В ЦБ заявили о росте внешнего долга России
«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2019 года, по предварительной оценке Банка России, составил $467,8 млрд, в течение I квартала 2019 года он увеличился на $13,8 млрд», — говорится в заявлении.
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Волочкова объяснила свои слова о бедных и недовольных россиянах
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