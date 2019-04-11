Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газРИА Новости 05:30

Генпрокуратура обязала чеченских коллег выступить против списания долгов за газ и поддержать доводы компании. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.
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Суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ на ₽9 млрд

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ТАСС06:12

Верховный суд Чечни отменил списание жителям долгов за газ

Lenta.ru05:34
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