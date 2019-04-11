Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газРИА Новости 05:30

Генпрокуратура обязала чеченских коллег выступить против списания долгов за газ и поддержать доводы компании. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.

Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

Происшествия Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.

Происшествия В Красноярском крае подростки убили семейную пару и подожгли дом Как сообщили в краевом СК, в марте 2018 года двое юных жителей села Ванавара пили алкоголь в доме у семейной пары.

Политика Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.

Политика Британская полиция задержала Ассанжа Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.

Политика Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает "Советский спорт".

Авто Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.

Общество Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.

Транспорт В Госдуме обсудили скоростной режим на российских дорогах В нижней палате парламента прошли общественные слушания, посвященные обсуждению скоростного режима на российских дорогах, а также возможности изменения ненаказуемого скоростного лимита.

Политика Кремль отреагировал на ситуацию в Судане Песков заявил, что Москва внимательно отслеживает ситуацию в Судане; в Кремле надеются, что в республике «не будет эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам», передает ТАСС.

Шоу-бизнес Надя Ручка поделилась подробностями жизни в декрете Певица признала, что декретный период является достаточно тяжелым испытанием для супругов, поделившись подробностями из личной жизни.

Здоровье В Греции родился ребенок от трех родителей В Греции на свет появился ребенок от трех родителей.

Экономика Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.

Космос Историческое фото черной дыры разошлось на мемы Пользователи социальных сетей и Telegram-каналов превратили первое в истории изображение черной дыры в мем.

Происшествия Неизвестный ограбил отделение Райффайзенбанка в Екатеринбурге Неизвестный мужчина совершил налет на отделение Райффайзенбанка на улице Уральской в Екатеринбурге.

Происшествия Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате Главное следственное управление СКР предъявило главе Дербентского района Магомеду Джелилову обвинение по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) УК РФ.

Шоу-бизнес Леру Кудрявцеву обворовали в Лондоне Несколько дней назад ведущая Лера Кудрявцева отправилась с частной поездкой в Великобританию, но отдых обернулся злоключениями.

Общество Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.

Экономика Российские компании потеряли интерес к иностранному бизнесу В первом квартале 2019 года российские компании практически перестали покупать иностранный бизнес, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании Refinitiv.

Кино Творческий провал «Хеллбоя» объяснили скандалами на съемках Съемки фильма "Хеллбой" сопровождались целой чередой скандалов, участниками которых были режиссер Нил Маршалл, продюсерская команда и исполнитель главной роли Дэвид Харбор.

Наука На Филиппинах нашли останки людей нового вида Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.

Технологии «ВКонтакте» остановила майнинг внутренней валюты VK Coin Социальная сеть «ВКонтакте» в ночь на 11 апреля остановила майнинг внутренней валюты игры-кликера VK Coin.

Армия и оружие Турчинов обвинил Россию в подготовке к полномасштабной войне в Европе Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия готовится к «полномасштабной войне» в Европе, а Украина станет «первым плацдармом».