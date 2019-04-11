Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газРИА Новости 05:30

Генпрокуратура обязала чеченских коллег выступить против списания долгов за газ и поддержать доводы компании. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что работа по взысканию задолженности по газу в регионе не приостанавливалась, а разговоры о "прощенных" девяти миллиардах рублей беспочвенны.

Верховный суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ

Интернет Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы Telegram запустил закрытое тестирование блокчейн-платформы TON для нескольких команд блокчейн-разработчиков в разных странах, пишут «Ведомости» со ссылкой на руководителей двух российских компаний, получивших доступ к тестированию.

Политика Лукашенко: Россия воюет с Белоруссией санкциями По словам Лукашенко, Россия «всё больше и больше вводит санкций» против Белоруссии, о чем ему регулярно докладывают.

Происшествия Арестован водитель Mercedes, намеренно сбивший курсанта МЧС в Воронеже Как сообщалось, днем 1 апреля у дома N231 по улице Краснознаменная в Воронеже 45-летний водитель Mercedes намеренно наехал на 21-летнего парня, курсанта Воронежского института - филиал ФГБОУ ВО "Ивановская пожарно-спасательная академия".

Экономика Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Шоу-бизнес Стали известны доходы шестилетнего сына Плющенко О доходах ребенка рассказала его мать, продюсер Яна Рудковская. По ее словам, у Плющенко-младшего есть рекламные контракты.

Происшествия До суицида довела подростка сотрудница полиции в Ростове Год назад инспектор пришла в школу с целью поговорить с 13-летний подростком о его матери.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри решили оставить в тайне рождение ребенка Известно, что герцог и герцогиня Сассекские, которые официально вступили в брак в прошлом году, ожидают появления на свет их первого ребенка.

Происшествия В Воронеже эвакуированы школы и торговые центры Электронные сообщения об угрозе взрыва поступили в администрацию города, областную думу, торговые и бизнес-центры, школы.

Спорт Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.

Происшествия Суд перевел Майкла Калви под домашний арест Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство Следственного комитета об изменении меры пресечения для основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.

Здоровье BBC: в Греции родился ребенок от трех родителей Первый в мире ребенок трех родителей появился на свет в Мексике в 2016 году, второй родился в 2017 году, его матерью стала 34-летняя украинка, которая безуспешно лечилась от бесплодия пятнадцать лет.

Политика МИД Британии поблагодарил Эквадор за помощь в аресте Ассанжа Министерство иностранных дел Великобритании выразило благодарность правительству Эквадора за содействие в аресте основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Космос Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.

Хоккей Спортдиректор «Салавата»: результат клуба усложнит переговоры по контрактам с лидерами Спортивный директор уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" Василий Чижов считает, что хороший результат команды в сезоне повлечет трудности при заключении новых контрактов с лидерами.

Происшествия Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали на Украину Подозреваемые в избиении задержанного полицейские сбежали из страны после вызова для дачи показаний.

Политика ПАСЕ призвала Россию назначить делегацию и заплатить взносы ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет Совета Европы.

Общество Названы лучшие марки кефира и простокваши Специалисты «Росконтроля» провели исследование кисломолочных продуктов — кефира, питьевого йогурта и простокваши, которые можно встретить на прилавках российских магазинов.

Общество В Южной Корее признали незаконным запрет абортов Конституционный суд Южной Кореи признал незаконным запрет на проведение абортов, сообщает Reuters.

Футбол РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.

Здоровье Британские онкологи назвали главный ночной симптом рака Британские онкологи из Cancer Research UK рассказали о распространенном симптоме рака, который проявляется в ночное время суток.

Политика Минюст США огласил обвинение Джулиану Ассанжу В Минюсте США отметили, что Ассанжа обвиняют в «Сговоре с целью компьютерного взлома».

Общество Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.

Происшествия Пес помешал самолету с первой попытки сесть в аэропорту Петрозаводска Пес выбежал на взлетно-посадочную полосу аэропорта Петрозаводска, помешав приземлению пассажирского самолета, сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры (СЗТП) в четверг.

Шоу-бизнес Киркоров рассказал, как они с Пугачевой потеряли ребенка 20 лет назад Известная российская певица Алла Пугачева в возрасте 49 лет пыталась завести ребенка вместе со своим мужем Филиппом Киркоровым, однако у нее случился выкидыш.

Футбол «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей Английской премьер-лиги Как отмечает РБК, что спортивный канал «Матч ТВ» лишился права трансляции матчей, поскольку Rambler Group заплатил за возможность показа игр около €7 млн.