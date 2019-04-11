Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газГазета.Ru 08:06
Населению Чечни не станут списывать долги за газ. К такому решению на фоне общероссийского скандала пришел Чеченский Верховный суд. Высшая инстанция отменила решение Заводского районного суда Грозного о том, чтобы списать накопленные ранее долги за газ жителям республики.
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«11 апреля на улице Генерала Белова неизвестный водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на находившегося на службе в форменной одежде участкового уполномоченного полиции ОМВД по району Орехово-Борисово Северное, после чего скрылся», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
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«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%
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