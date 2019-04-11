Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газИзвестия 05:38
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
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Происшествия
В Турции задержали пристававших к манекену мужчин
Обновлено в 05:52
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
ЕС заблокировал запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Евросоюз заблокировал запрос России о созыве третейской группы по спору во Всемирной торговой организации (ВТО) о пошлинах на холоднопрокатную сталь.
Обновлено в 06:52
Политика
В Судане освободили всех политических заключенных
Из тюрем Судана освобождены все политические заключенные.
Обновлено в 07:00
Политика
Ассанж был арестован по запросу США об экстрадиции
Скотленд-Ярд подтвердил, что основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали по запросу США об экстрадиции.
Обновлено в 07:42
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Балерина Анастасия Волочкова в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявила, что президент Владимир Путин не виноват в бедности большой части населения России, а всем недовольным посоветовала уехать из страны.
Обновлено в 03:00
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Общество
Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:59
Авто
Опубликованы снимки салона новейшего Aston Martin DBX
Стоит отметить, что в целом интерьер Aston Martin DBX разрабатывается совместно со специалистами из Mercedes, поэтому некоторая схожесть салонов на лицо.
Обновлено в 04:30
Экономика
Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии
В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Шоу-бизнес
Глюкоза выложила пикантное фото в полупрозрачном боди
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Космос
Опубликован первый снимок чёрной дыры
ИА «Ореанда-Новости» Впервые было представлено фото горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики М87.
Обновлено вчера в 11:32
Политика
Ассанж начал беспокоиться за свою жизнь
Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что ему грозит смертельная опасность.
Обновлено 08 апреля в 12:33
Происшествия
Сотрудница ростовской полиции довела подростка до суицида
В Ростовской области теперь уже бывшую сотрудницы полиции обвиняют в незаконных действиях по изоляции подростка, который позднее совершил самоубийство.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Волгограде снова эвакуируют школы и больницы
Администрация города получила анонимные угрозы о минировании некоторых учреждений Волгоградские школы и медучреждений эвакуировали 11 апреля.
Обновлено в 07:22
Политика
Пушков оценил резолюцию ПАСЕ о выплате Россией взносов
Ранее ПАСЕ на апрельской сессии большинством голосов приняла резолюцию, в которой впервые с момента кризиса призвала Россию сформировать делегацию, а также выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 20:39
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала стройные ноги в коротких шортах
На фотографии 57-летняя знаменитость показала стройные ноги в коротких шортах, удивив фолловеров.
Обновлено в 07:42
Общество
Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал, как приучает детей к трудолюбию
Шоумен Максим Галкин опубликовал в Instagram свежие видеопосты с участием своих детей Лизы и Гарри.
Обновлено в 06:39
Музыка
«Евровидение» впервые за долгие годы не покажут на американском ТВ
Logo впервые официально показал "Евровидение" американскому зрителю в 2016 году, прошлогоднюю трансляцию на канале посмотрели 74 тыс. зрителей - на 10 тыс. больше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 10:33
Авто
Составлен рейтинг самых популярных новых иномарок в России
Обновлено вчера в 08:11
Экономика
Правление «Газпрома» рекомендует рекордные дивиденды за 2018 год
Правление "Газпрома" рекомендует выплатить рекордные дивиденды за 2018 год в размере 10,43 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:15
Наука
Следы древних цивилизаций увидели на фото с самолетов-шпионов U2
На рассекреченных фотографиях шпионов U2 обнаружили следы древних цивилизаций, сообщает информационно-новостное издание Российская газета.
Обновлено вчера в 10:12
Общество
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01