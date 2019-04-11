Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газИзвестия 05:38

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
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Суд отменил списание 9 млрд рублей долгов за газ с жителей Грозного

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