Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газИзвестия 05:38

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
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Суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ на ₽9 млрд

РБК06:01

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РИА Новости06:12

Верховный суд Чечни частично отменил списание долгов жителей республики за газ

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ВС Чечни отменил решение о списании долгов за газ жителям республики

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URA.Ru05:42

Песков не комментирует вердикт об отмене решения по списанию долгов за газ в Чечне

ТАСС06:12
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Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
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Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
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В Судане освободили всех политических заключенных

Из тюрем Судана освобождены все политические заключенные.
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Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ

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Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России

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Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате

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Калинин: «Авангард» навсегда в моем сердце, но на льду друзей нет

Форвард ЦСКА Сергей Калинин заявил, что омский "Авангард" навсегда останется в его сердце, но на льду в финале Кубка Гагарина друзей не будет.
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В Петербурге студентка выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара

В Санкт-Петербурге девятнадцатилетняя девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа студенческого общежития во время ночного пожара.
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Скончался народный артист России Геннадий Фролов

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Госдума упрощает систему госзакупок

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Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу

Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.
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