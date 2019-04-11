Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газИзвестия 05:38
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
Читать в источнике
Оценить162
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 08:08, Ашберн
Политика
Появилось видео задержания Ассанжа
Появилось видео задержания основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в Лондоне.
Обновлено в 06:08
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Эксперты выявили несоответствие жира в йогурте и простокваше под маркой «Рузский», а также в простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино» и кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 01:37
Политика
В Кремле ответили на высказывания Лукашенко о «выкручивании рук»
Кремль не согласен с высказываниями президента Александра Лукашенко о "выкручивании рук" Белоруссии, Россия не вводит никаких санкций, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:03
Политика
Зеленский предложил провести дебаты с Порошенко по телемосту
В штабе кандидата в президенты Украины комика Зеленского предложили провести дебаты с действующим главой государства Порошенко по телемосту в прямом эфире.
Обновлено в 05:33
Общество
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Футбол
РФС объявил о создании юношеской футбольной лиги
Юношеская футбольная лига среди команд, составленных из игроков до 17 лет, будет создана в России.
Обновлено в 07:51
Общество
Калви подтвердил в суде заявление о своей невиновности
Основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви в четверг на заседании Басманного суда Москвы об освобождении по ходатайству следствия из СИЗО под домашний арест подтвердил заявление о своей невиновности, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:42
Экономика
Евросоюз заблокировал первый запрос России об арбитраже по спору в ВТО
Сегодня, 11 апреля, Европейский союз заблокировал первый запрос России, который был подан в марте 2019 года, о создании третейской группы во Всемирной торговой организации (ВТО).
Обновлено в 07:49
Происшествия
В Воронеже задержали злоумышленника, намеренно сбившего курсанта МЧС
Обновлено вчера в 02:38
Политика
В Казахстане рассматривают вопрос прекращения аренды Байконура
Хочу подчеркнуть, что вопрос поэтапного вывода города Байконур из аренды - он на повестке дня казахстанской стороны стоит.
Обновлено в 04:05
Политика
В Судане освободили всех политических заключенных
Из тюрем Судана освобождены все политические заключенные.
Обновлено в 07:00
Политика
Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
57-летняя Екатерина Андреева показала стройные ноги в коротких шортах
На фотографии 57-летняя знаменитость показала стройные ноги в коротких шортах, удивив фолловеров.
Обновлено в 07:42
Спорт
Туктамышева поделилась эмоциями после проката на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в короткой программе на командном чемпионате мира, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Шоу-бизнес
Ксения Собчак поделилась яркими кадрами из путешествия по Кении
Ксения Собчак и Константин Богомолов Яркими кадрами из африканской страны Собчак поделилась на личной странице в Instagram.
Обновлено в 04:16
Транспорт
В метро Москвы начали оборудовать турникеты видеокамерами
В московском метро запустили систему распознавания лиц на турникетах на входе и выходе из подземки.
Обновлено в 05:18
Происшествия
Коллектор в Твери угрожал молодой семье
Информацию проверяет СКР по региону Следственный комитет проверяет информацию СМИ о коллекторе, который угрожал молодой семье.
Обновлено 09 апреля в 08:35
Шоу-бизнес
Андрей Чадов чудом спасся в восьмибалльный шторм
В "Судьбе человека" Андрей признается, что они с братом хоть и разные, как небо и земля, и конкурируют друг с другом, и иногда влюбляются в одних и тех же женщин, но по жизни идут "не разлей вода".
Обновлено в 07:24
Общество
Forbes назвал самых перспективных молодых управленцев в России
Журнал Forbes в четверг, 11 марта, опубликовал список из 10 самых перспективных управленцев в России моложе 30 лет.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Главу Дербентского района Дагестана обвинили в растрате
Глава Дербентского района Дагестана Магомед Джелилов может отправиться за решетку по обвинению в крупной растрате с использованием служебного положения.
Обновлено в 06:53
Происшествия
Раскрыты секретные функции и необычные детали самолетов
Обновлено в 04:25
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили в день драки около 400 тыс. рублей
Кокорин и Мамаев потратили в кафе «Кофемания» 264 тыс. рублей, в клубе «Эгоист» – 124 тыс. рублей, сообщает «Матч ТВ».
Обновлено вчера в 15:03
Хоккей
Калинин: «Авангард» навсегда в моем сердце, но на льду друзей нет
Форвард ЦСКА Сергей Калинин заявил, что омский "Авангард" навсегда останется в его сердце, но на льду в финале Кубка Гагарина друзей не будет.
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Петербурге студентка выпрыгнула из окна, спасаясь от пожара
В Санкт-Петербурге девятнадцатилетняя девушка выпрыгнула из окна четвертого этажа студенческого общежития во время ночного пожара.
Обновлено в 05:33
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Здоровье
В Греции появился на свет ребенок от трех родителей
Обновлено в 07:41
Экономика
Госдума упрощает систему госзакупок
Правительственный законопроект, направленный на упрощение процедуры госзакупок, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 11 апреля.
Обновлено в 06:00
Кино
Люк Бессон выпустил трейлер фильма «Анна» про русскую модель-убийцу
Режиссер Люк Бессон выпустил трейлер своего фильма «Анна», в котором главную роль исполнила модель Саша Лусс.
Обновлено в 06:21
Общество
Умер уральский миллиардер и благотворитель Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:59