Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газИзвестия 05:38

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газ

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