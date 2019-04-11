Энергетика

Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газИзвестия 05:38

Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
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ВС Чечни отменил решение о списании долгов за газ жителям республики

RT на русском05:28

Суд отменил списание 9 млрд рублей долгов за газ с жителей Грозного

URA.Ru05:42

Верховный суд Чечни частично отменил списание долгов жителей республики за газ

Коммерсантъ05:39

Суд Чечни отменил решение о списании населению долгов за газ на ₽9 млрд

РБК06:01

В Кремле не стали комментировать решение ВС Чечни о списании долгов за газ

РИА Новости06:12

Песков не комментирует вердикт об отмене решения по списанию долгов за газ в Чечне

ТАСС06:12

Верховный суд Чечни отменил списание жителям долгов за газ

Lenta.ru05:34
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Британская полиция задержала Ассанжа

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
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Рогозин назвал цель высадки американцев на Луне

Американцы возвращаются на Луну для выполнения задач военного характера, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
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Заседание суда по делу Кокорина и Мамаева прервано из-за угрозы взрыва

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ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit

Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
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Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
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Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине

В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
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Умер уральский меценат Владислав Тетюхин

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Общество

Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны

Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
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Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
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Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
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Происшествия

В деле Абызова могут появиться новые фигуранты

Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова могут дополнить новые фигуранты, которые следствием пока не установлены и не задержаны, заявила прокурор в Московском городском суде, где в четверг рассматривается жалоба на арест одного из фигурантов - заместителя генерального директора ООО "Ру-ком" Максима Русакова.
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Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы

Недавно Глюк' оZа напомнила о себе в социальных сетях, показав стройную фигуру в полупрозрачном боди.
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Авто

Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году

В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия

Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца

Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Труп иностранки нашли в квартире с пьяным мужчиной в Москве

Парня с ножевыми ранениями отвезли в больницу Москва, 11 апреля. В квартире на востоке Москвы нашли труп иностранки и раненого мужчины.
Обновлено в 05:52
Экономика

ЕС заблокировал первый запрос России по спору о пошлинах в ВТО

"Европейский союз заблокировал первый запрос России об учреждении панели арбитров по поводу антидемпинговых мер ЕС в отношении импорта холоднокатаного проката из России", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия

Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав

Сотрудник полиции выстрелил несколько раз по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве

На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Гаджеты

Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office

Google Office Облачный сервис Google Docs для редактирования документов и таблиц обзавелся полноценной поддержкой документов Microsoft Office, сообщил интернет-гигант в своем блоге.
Обновлено в 05:02
Происшествия

Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения

Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:41
Политика

В Кремле заявили, что в Турции могут начать выпускать компоненты С-400

Речи о комплексном совместном российско-турецком производстве С-400 не идет, но возможно совместное производство каких-либо компонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Общество

Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши

Эксперты оценили жирнокислотный состав жира и выявили его несоответствие молочному в йогурте и простокваше бренда «Рузский», простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино», в кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 04:28
Кино

Скончался народный артист России Геннадий Фролов

Обновлено вчера в 12:57
Экономика

Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции

На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Политика

Порошенко пообещал снятие санкций против России после своего поражения

Если президент Украины Петр Порошенко проиграет во втором туре выборов и к власти придут новые люди, санкции против России будут отменены, заявил Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
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«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%

Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
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Сражение с боссом в новом геймплейном ролике Trine 4: The Nightmare Prince

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Футбол

Федун, Гинер и Галицкий прибыли на заседание исполкома РФС

Как сообщает корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич, на заседание исполкома прибыли председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
Обновлено в 03:50
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