Энергетика
Верховный суд Чечни отменил решение о списании долгов за газИзвестия 05:38
Верховный суд Чечни отменил в четверг, 11 апреля, решение районного суда Грозного о списании долгов за газ с населения республики.
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Политика
Британская полиция задержала Ассанжа
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа на территории посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:41
Политика
Рогозин назвал цель высадки американцев на Луне
Американцы возвращаются на Луну для выполнения задач военного характера, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:04
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Европейский союз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября текущего года.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Лукашенко сравнил с санкциями действия Москвы в отношении Минска
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил с санкциями запрет на ввоз ряда белорусской продукции в Россию.
Обновлено в 04:37
Политика
Опрос: Зеленский уверенно побеждает во втором туре выборов на Украине
В первом туре президентских выборов, которые прошли на Украине 31 марта, Зеленский набрал 30,2% голосов, за Порошенко проголосовали 15,9% избирателей.
Обновлено в 05:39
Общество
Умер уральский меценат Владислав Тетюхин
Обновлено в 05:16
Общество
Волочкова посоветовала недовольным россиянам уехать из страны
Российская балерина Анастасия Волочкова посоветовала недовольным уровнем жизни гражданам РФ покинуть страну.
Обновлено в 04:19
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак
Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
Обновлено в 01:00
Спорт
Туктамышева стала второй в короткой программе на командном ЧМ
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заняла второе место в короткой программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:10
Происшествия
В деле Абызова могут появиться новые фигуранты
Уголовное дело экс-министра Михаила Абызова могут дополнить новые фигуранты, которые следствием пока не установлены и не задержаны, заявила прокурор в Московском городском суде, где в четверг рассматривается жалоба на арест одного из фигурантов - заместителя генерального директора ООО "Ру-ком" Максима Русакова.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Глюк’oZa в полупрозрачном наряде показала пышные формы
Недавно Глюк' оZа напомнила о себе в социальных сетях, показав стройную фигуру в полупрозрачном боди.
Обновлено в 04:59
Авто
Купе-кроссовер Renault Arkana выйдет на российский рынок в этом году
В этом году на российском рынке появится новый купе-кроссовер Renault Arkana. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба французского бренда.
Обновлено в 06:34
Происшествия
Водителя Mercedes, сбившего курсанта МЧС, арестовали на два месяца
Ленинский суд Воронежа арестовал на два месяца 45-летнего мужчину, который сбил курсанта МЧС.
Обновлено в 05:29
Происшествия
Труп иностранки нашли в квартире с пьяным мужчиной в Москве
Парня с ножевыми ранениями отвезли в больницу Москва, 11 апреля. В квартире на востоке Москвы нашли труп иностранки и раненого мужчины.
Обновлено в 05:52
Экономика
ЕС заблокировал первый запрос России по спору о пошлинах в ВТО
"Европейский союз заблокировал первый запрос России об учреждении панели арбитров по поводу антидемпинговых мер ЕС в отношении импорта холоднокатаного проката из России", - говорится в сообщении.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки
Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
Обновлено в 04:19
Происшествия
В Петербурге полиция открыла огонь для задержания водителя без прав
Сотрудник полиции выстрелил несколько раз по колесам микроавтобуса для задержания водителя, нарушившего правила дорожного движения в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 17:07
Происшествия
Троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе в Москве
На востоке Москвы троллейбус сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу.
Обновлено в 06:06
Гаджеты
Google Docs впервые стал правильно редактировать документы MS Office
Google Office Облачный сервис Google Docs для редактирования документов и таблиц обзавелся полноценной поддержкой документов Microsoft Office, сообщил интернет-гигант в своем блоге.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Появилось видео конфликта Макгрегора с фанатом с камер наблюдения
Было опубликовано видео того, как бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор набросился на фаната в Майами, разбив телефон, на который тот его хотел сфотографировать, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 04:41
Политика
В Кремле заявили, что в Турции могут начать выпускать компоненты С-400
Речи о комплексном совместном российско-турецком производстве С-400 не идет, но возможно совместное производство каких-либо компонентов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:02
Общество
Росконтроль назвал лучшие марки кефира и простокваши
Эксперты оценили жирнокислотный состав жира и выявили его несоответствие молочному в йогурте и простокваше бренда «Рузский», простокваше «36 копеек», «Из Вологды», «Простоквашино», в кефире «Вкуснотеево».
Обновлено в 04:28
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Экономика
Названы регионы с наибольшим оборотом фальсификата молочной продукции
На Сахалине, в Ямало-Ненецком округе и в Астраханской области зафиксировали самый большой оборот фальсифицированной молочной продукции.
Обновлено в 06:00
Политика
Порошенко пообещал снятие санкций против России после своего поражения
Если президент Украины Петр Порошенко проиграет во втором туре выборов и к власти придут новые люди, санкции против России будут отменены, заявил Порошенко, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 02:14
Политика
«Левада-центр»: Электоральный рейтинг Путина ощутимо упал до 55%
Заместитель директора "Левада-центра" Денис Волков подчеркнул, что "в обществе держится ощущение безальтернативности", поэтому даже несмотря на то, что рейтинг Путина упал, равноценно ничей существенно и не вырос.
Обновлено в 03:17
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Футбол
Федун, Гинер и Галицкий прибыли на заседание исполкома РФС
Как сообщает корреспондент Sport24.ru Павел Гуревич, на заседание исполкома прибыли председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун, президент ЦСКА Евгений Гинер и владелец «Краснодара» Сергей Галицкий.
Обновлено в 03:50