с чего всё началось

В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом заявил бывший спикер парламента, избранный депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий, передает «Интерфакс-Украина».

Политика Макрон заявил, что Франции нужно построить новые отношения с Россией Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что государству необходимо глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.

Спорт Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России Вопрос контрактов со спортсменами во вторник обсуждался на правлении СБР, на встречу с руководством организации, помимо Логинова, пришли олимпийский чемпион Дмитрий Малышко, чемпион мира Антон Бабиков и Матвей Елисеев.

Политика Пушков ответил на заявление сенатора США об отказе в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова сенатора США Рона Джонсона, который заявил, что Россия отказала ему в визе.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело В отношении бывшего министра открытого правительства Михаила Абызова возбудили уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Здоровье Медики из Качканара выразили протест вслед за тагильскими хирургами Медицинские работники из Качканара вслед за тагильскими хирургами записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину, они пожаловались на оптимизацию, сообщает «Уралинформбюро».

Происшествия Персональные данные 700 тыс. сотрудников РЖД утекли в Сеть В ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) началась проверка по поводу публикации в открытых источниках персональных данных сотрудников компании, сообщил РБК представитель РЖД.

Происшествия ЕСПЧ присудил родственникам Магнитского компенсацию от РФ Компенсацию, решил суд, должны получить мать и вдова Магнитского. Решение суда еще не вступило в силу.

Политика Путин и Эрдоган осмотрели новейший истребитель Су-57 на МАКС-2019 Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57, представленный на экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Технологии Самый устойчивый к кибератакам российский компьютер показали на МАКС Самый устойчивый к кибератакам компьютер «Эльбрус 801М», разработанный концерном «Автоматика», показали на международном авиасалоне МАКС-2019, сообщили в пресс-службе предприятия.

Общество Глава Минприроды заявил о нехватке лесничих в России Численность лесничих в России сегодня составляет 23 тысячи, этот норматив предстоит увеличить, заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин.

Политика Зеленский выбрал нового премьера Украины Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту кандидатуру заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны.

Происшествия Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Армия и оружие ВСУ обстреляли из танков село Коминтерново на юге Донбасса Вооруженные силы Украины обстреляли из танков село Коминтерново на юге самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Происшествия В Москве загорелся Рождественский монастырь Кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря XIV века загорелась в центре Москвы, сообщает «РИА Новости».

Здоровье В ГД уволившихся врачей Нижнего Тагила обвинили в саботаже Депутат Государственной думы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин прокомментировал массовое увольнение хирургов из одной из городских больниц.

Экономика Минфин и ЦБ расскажут об изменении системы пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Меркель сообщила, что саммит «нормандского формата» пройдет в Париже Саммит «нормандского формата» (ФРГ, Франция, РФ и Украина) состоится в Париже, сообщила на полях саммита G7 канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Происшествия Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.

Общество Почти 34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму» Всего в России в "квалификационную яму" попадает 33,9 млн человек, говорится в докладе BCG и World Skills.