Политика
Lenta.ruВерховную Раду заблокировали следователи ГБР и СБУ
В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом заявил бывший спикер парламента, избранный депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий, передает «Интерфакс-Украина».
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с чего всё началось
«Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей аппарата в зал», — цитирует Парубия Интерфакс-Украина.RT на русском05:19
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Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
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