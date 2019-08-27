с чего всё началось

В Верховную Раду пришли с обысками следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом заявил бывший спикер парламента, избранный депутат от партии «Европейская солидарность» Андрей Парубий, передает «Интерфакс-Украина».

Здоровье Эксперт назвала самые распространенные «детские» инфекции сентября в России Провоторова уточнила, что наибольшая опасность заболеть грозит детям с хроническими патологиями ЛОР-органов, легких и сердца.

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

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Политика Макрон призвал тщательно «перетасовать карты» в отношениях с Россией Французский лидер Эммануэль Макрон в ходе выступления, посвящённого вопросам внешней политики Франции, заявил, что необходимо активизировать дипломатическую работу на российском направлении.

Политика Путин угостил Эрдогана мороженым, а сдачу отдал на развитие авиации Президент России Владимир Путин в ходе посещения Международного авиационно-космического салона-2019 (МАКС) угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.

Общество Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.

Армия и оружие На МАКС-2019 впервые покажут Су-47 «Беркут» на статической стоянке В исторической части салона широкой публике впервые представят «Беркут», истребитель с крылом обратной стреловидности, на статической стоянке.

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Здоровье Массовое увольнение хирургов на Урале прокомментировал Песков Ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле, прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

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Политика В Жуковском открывается авиасалон МАКС-2019 Международный авиационно-космический салон МАКС-2019, в котором примут участие более 800 компаний со всего мира, начинает свою работу во вторник в подмосковном Жуковском.