с чего всё началось

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в Верховную Раду, сообщает "Громадське". По словам спикера Рады Андрея Парубия, силовики пришли за 10 минут до того, как в парламенте должно было начаться общее тестирование.

Происшествия Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева Сотрудники правоохранительных органов во вторник в киевском аэропорту Жуляны задержали Раису Богатыреву, которая в период президентства Виктора Януковича возглавляла Министерство здравоохранения Украины.

Политика Путин прилетел в новый аэропорт Саратова Президент России Владимир Путин прилетел в новый аэропорт Саратова — Гагарин.

Общество В России одиноких стариков предложили устраивать в приемные семьи Минтруд выпустил рекомендации, согласно которым одним из способов улучшить жизнь одиноких пожилых людей может быть их устройство в приемные семьи, пишет во вторник газета «Известия».

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Армия и оружие В специальных учениях в ЦВО принимает участие более 30 тыс. человек «В учениях задействованы органы военного управления, воинские части и организации МТО — более 30 тыс. военнослужащих и гражданского персонала Центрального, Западного, Южного и Восточного военных округов и Воздушно-десантных войск»,— пишет ТАСС с ссылкой на департамент информации и массовой коммуникации Минобороны РФ.

Космос Грузовик Dragon отстыковался от МКС Космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию.

Экономика Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Армия и оружие Путин и Эрдоган обсудили меры по нормализации в Идлибе Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили дополнительные меры по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

Политика Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.

Футбол «Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара 27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.

Футбол Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом» Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.

Футбол Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020 Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Путин угостил Эрдогана российским мороженым Президент России Владимир Путин на авиасалоне МАКС-2019 угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана мороженым.

Здоровье В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.

Гаджеты Бизнес-ноутбуки Lenovo L пришли в Россию Lenovo представила на российском рынке ноутбуки для бизнеса ThinkPad L490 и L590.

Футбол Егоров: «Однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши» Что касается Роши — тут однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева. Арбитр, похоже, не видел момент удара.

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.

Футбол Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.