Политика

Газета.RuГазета.RuСотрудники СБУ заблокировали Верховную раду

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в Верховную Раду, сообщает "Громадське". По словам спикера Рады Андрея Парубия, силовики пришли за 10 минут до того, как в парламенте должно было начаться общее тестирование.
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«Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей аппарата в зал», — цитирует Парубия Интерфакс-Украина
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