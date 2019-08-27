Политика
Газета.RuСотрудники СБУ заблокировали Верховную раду
Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) и Государственного бюро расследований (ГБР) пришли с обысками в Верховную Раду, сообщает "Громадське". По словам спикера Рады Андрея Парубия, силовики пришли за 10 минут до того, как в парламенте должно было начаться общее тестирование.
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с чего всё началось
«Они зашли в компьютерный центр, сказали, что проводятся следственные действия, заблокировали работу компьютерного центра и дали указания силовым подразделениям не впускать никого из представителей аппарата в зал», — цитирует Парубия Интерфакс-Украина.RT на русском05:19
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Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
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Армия и оружие
ВСУ раскрыли официальные данные о погибших в Иловайском котле
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Замглавы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк сравнил газопровод "Северный поток" с пактом Молотова-Риббентропа.
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Общество
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Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Коммерсантъ Екатеринбург 05:27
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В Москве госпитализирован певец Юлиан
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Космический корабль Dragon покинул Международную космическую станцию.
Вести.Ru 11:31
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ФК «Краснодар» сыграет сегодня с «Олимпиакосом»
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Кино
Стал известен облик подружки Лунтика
Мойка78 11:21
Политика
Еще один сенатор из США пожаловался на отказ в российской визе
Еще один сенатор США, представитель Демократической партии Крис Мерфи заявил, что Россия отказала ему в получении въездной визы, передает ТАСС.
Lenta.ru 13:04
Футбол
«Барселона» и «ПСЖ» сегодня не смогли договориться о трансфере Неймара
27 августа в Париже (Франция) прошли переговоры между представителями «Барселоны» и «ПСЖ» по трансферу нападающего Неймара, сообщает AS.
Спорт-Экспресс 12:29
Футбол
Жоау Мариу приехал в Москву для подписания контракта с «Локомотивом»
Игрок "Интера" Жоау Мариу прилетел в Москву для подписания контракта с "Локомотивом", сообщает Sports.ru.
Газета.Ru вчера в 21:45
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Стало известно, во сколько обойдется России проведение Евро-2020
Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года потребует финансирования в размере более чем в 6,3 миллиарда рублей, об этом говорится в проекте постановления правительства о программе подготовки организации российской части турнира, который опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Свободная Пресса 09:42
Здоровье
В Нижнем Тагиле два хирурга передумали увольняться из больницы
Ранее заявление забрал ещё один хирург. Напомним, всего о своём решении уволиться заявили шестеро сотрудников больницы.
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Бизнес-ноутбуки Lenovo L пришли в Россию
Lenovo представила на российском рынке ноутбуки для бизнеса ThinkPad L490 и L590.
IT-World 06:00
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Егоров: «Однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева на Роши»
Что касается Роши — тут однозначно стоило назначить пенальти за фол Дивеева. Арбитр, похоже, не видел момент удара.
Sport24.ru 09:35
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Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 9 копеек — до 66,16 рубля. Курс евро увеличился на 20 копеек и составил 73,49 рубля.
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Армия и оружие
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Военное обозрение 04:22
Футбол
Защитник «Севильи» Гомес не перейдёт в ЦСКА
Защитник «Севильи» Серджи Гомес не перейдёт в московский ЦСКА, сообщает El Desmarque.
Чемпионат 13:26
Путешествия
В этом году Анталья побила рекорд по количеству туристов
ГЛАС.RU вчера в 16:13
Энергетика
СМИ узнали предложения Шредера Медведеву по качеству российской нефти
Глава совета директоров «Роснефти» Герхард Шредер предложил создать институт независимых инспекторов для контроля за качеством российской нефти, а также снизить норматив по содержанию в ней хлорорганики.
РБК 13:02