Политика

Верховную Раду может возглавить председатель партии «Слуга народа»Вести.Ru 18:30

Партия "Слуга народа" набрала на них 43,16 процента голосов, на втором месте — "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрия Бойко (13,05 процента), на третьем — партия Юлии Тимошенко "Батькивщина" (8,18 процента).
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Верховную Раду может возглавить председатель партии «Слуга народа»

Вести.Ru18:30

В партии Зеленского назвали будущего спикера Рады

Газета.Ru16:15

Партия Зеленского назвала председателя новой Рады

News.ru16:52

В «Слуге народа» назвали имя спикера новоизбранной Рады

РБК16:46

В «Слуге народа» назвали вероятного спикера Рады нового созыва

RT на русском16:24

Партия Зеленского определилась со спикером Верховной Рады

Lenta.ru17:29

В партии «Слуга народа» назвали вероятного спикера Рады

РИА Новости15:51
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:30, Вашингтон
Общество

Заблокировать BlaBlaCar вновь хотят в России

Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и обратилось в Госдуму с такой идеей.
Обновлено в 21:44
Политика

Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Авто

Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия

Обновлено в 01:32
Транспорт

Дороги из снега и льда появятся в России

Трассы будут построены изо льда или могут проходить через уплотненные снегом реки.
Обновлено в 21:14
Происшествия

В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска

Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Обновлено в 19:03
Авто

Школьники занялись тюнингом Jeep Wrangler

В 2019 году были выбраны внедорожники Jeep Wrangler и пяти различным школам в США было предложено разработать новые проекты и добавить им внедорожных возможностей.
Обновлено в 02:03
Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
Обновлено в 22:15
Авто

Татарстанец собрал Hummer из запчастей «ЗИЛа» и комбайна

Обновлено в 10:35
Политика

В Госдуме предложили создать министерство водных ресурсов

Первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Василий Власов (ЛДПР) предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву создать в России министерство водных ресурсов.
Обновлено в 20:06
Политика

Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США

Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено в 22:07
Здоровье

Когда активированный уголь может быть опасен, рассказал врач-диетолог

Как заявила врач-диетолог Наталья Пугачева, активированный уголь рекомендован врачами при вздутии живота, диарее, отравлении и для очищения почек.
Обновлено в 20:38
Политика

Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма

Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
Обновлено в 18:44
Политика

WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам.
Обновлено в 20:36
Политика

Порошенко отказался прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено в 21:43
Происшествия

Количество жертв бунта в тюрьме Бразилии возросло до 57

До 57 человек возросло число жертв, которые погибли во время бунта в тюрьме города Альтамира в штате Пара на севере Бразилии, сообщает Reuters со ссылкой на представителей властей штата.
Обновлено в 22:26
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика

В Грузии прошел митинг за восстановление отношений с Россией

Обновлено вчера в 12:55
Общество

Российские школьники взяли золото на олимпиаде по химии в Париже

Обновлено в 16:16
Армия и оружие

Российский малютка-киллер выслеживает на орбите американский Х-37

Обновлено вчера в 02:30
Космос

Россия разрабатывает программу защиты от астероидов

Разрабатываемая программа призвана повысить международную роль России в вопросах защиты от угроз из космоса, так как в настоящее время российский вклад в обнаружение опасных астероидов составляет 0,1%. Основной вклад в этом вопросе принадлежит США.
Обновлено в 20:22
Экономика

Фунт стерлингов резко обвалился

По некоторым данным, причиной спада фунта стало решение нового премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона осуществить выход страны из Евросоюза без совершения соответствующей сделки.
Обновлено в 11:01
Политика

Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия

Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Политика

В Крыму оценили отказ Украины подавать воду в Крым

Власти Украины страдают "алогизмами", отказываясь подавать воду в Крым, но продолжая говорить, что в Крыму живут украинские граждане, заявил глава комитета ГС РК по межнациональным отношениям Юрий Гемпель в комментарии РИА Новости.
Обновлено в 07:27
Транспорт

В Тулуне закрыли федеральную трассу

В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Общество

Детей эвакуировали из лагеря в Приамурье из-за угрозы подтопления

Более сотни детей эвакуированы утром из лагеря «Мелиоратор» в Амурской области из-за угрозы паводка.
Обновлено в 21:01
Общество

ПФР рассказал, как не допустить ошибок в начислении пенсий

"В случае, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 08:05
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Гаджеты

В Россию едет смартфон Meizu 16Xs

Обновлено в 06:53
Культура

Российского дирижера Гергиева освистали в Германии

"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
Обновлено в 13:52
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