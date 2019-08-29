Политика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВерховная рада утвердила новый состав правительства Украины

Депутаты Верховной рады Украины проголосовали за новый состав правительства страны, пишет «Коммерсант». Отмечается, что проголосовал 281 депутат из 226 необходимых.
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