Политика
Российская газетаВерховная рада утвердила новый состав правительства
Верховная рада 9-го созыва на своем первом заседании утвердила новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком. За документ проголосовал 281 народный избранник. В состав правительства вошли семнадцать министров, передает телеканал ТСН.
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Apple представит новый iPhone 10 сентября
Детали мероприятия не разглашаются. Источники сообщали, что Apple представит три новые версии смартфонов.
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Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
Стали известны соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов. Об этом 29 августа сообщает РБК.
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СМИ узнали о новой американской версии взрыва в Северодвинске
«Произошедшее не было новым запуском, это была миссия по подъему потерянной при предыдущих испытаниях ракеты», — сказал источник телеканала, который знаком с оценкой американской разведки.
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Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
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Компании не захотели страховать запуск ракеты «Протон-М»
Сам запуск ракеты с европейским и американским спутником на борту запланирован на конец сентября.
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Происшествия
В Ленобласти ищут пропавшую в лесу шестилетнюю девочку
Сотрудники МЧС, полиция и добровольцы ведут поиски шестилетней девочки, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.
ТАСС 10:55
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Съеденное Путиным мороженое попало в тройку самых популярных
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News.ru 11:59
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Москва вошла в топ-40 лучших городов мира по безопасности
РИА Новости 13:06
Здоровье
Врачи назвали самые нелепые ошибки пациентов
Аргументы недели 12:41
Политика
Рада утвердила новый состав Кабинета министров Украины
Назначенный сегодня на пост премьера Украины Алексей Гончарук представил на рассмотрение Верховный рады состав своего Кабинета министров.
Коммерсантъ 14:16
Политика
Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33
Политика
Дмитрий Разумков выбран новым спикером парламента Украины
Председателем Верховной рады нового созыва стал глава пропрезидентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Экономика сегодня 08:46
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В июле государственный долг Украины вырос на $2,04 млрд
В июле 2018 года государственный долг Украины вырос на $2,04 млрд и составил $82,4. Об этом говорится в сообщении министерства финансов Украины, обнародованном на официальном сайте.
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Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
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Футбол
Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона
Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19.
ТАСС 12:21
Политика
Трамп сократил программу своего пребывания в Польше
В администрации президента США Дональда Трампа приняли решение сократить программу его визита в Польшу.
REGNUM 14:09
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До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 03:49
Политика
Конте получил право сформировать новое правительство Италии
Президент Италии Серджо Маттарелла принял ранее ушедшего в отставку премьер-министра Джузеппе Конте и поручил ему сформировать новый состав правительства.
Экономика сегодня 04:49
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В ДНР заявили об издевательствах силовиков над пленным ополченцем
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об издевательствах со стороны украинских силовиков над пленным ополченцем.
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Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Политика
ФБК: вице-спикер Мосгордумы вопреки закону владеет бизнесом
Зампредседателя Мосгордумы и глава столичного отделения «Единой России» Андрей Метельский через подставное лицо может управлять компанией «Альпин» — дилером мотоциклов Yamaha, утверждает Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
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Комсомольская правда 13:25
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Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33