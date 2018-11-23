Верховная рада Украины приняла в целом закон о государственном бюджете страны на 2019 год, предусмотрев нем предельный уровень дефицита в размере почти 90 млрд гривен ($3,21 млрд). Это решение поддержали 240 депутатов (минимальное количество голосов для принятия - 226).

Верховная рада утвердила госбюджет Украины на 2019 год

Энергетика Энергетика Цена Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с ноября 2017 года Нефть продолжает движение вниз, вернувшись к "медвежьему" тренду, Brent в ходе торгов пробила важный уровень поддержки и усилила падение до 3,5%, опустившись до $60,3 за баррель.

Экономика Экономика Совет федерации одобрил поправки в бюджет 2018 года Поправки в бюджет 2018 года одобрены на заседании Совета федерации, сообщает «Интерфакс».

Экономика Экономика «Роснефть» подала в суд на трейдера Госкомпания «Роснефть» подала в Арбитражный суд Москвы иск к топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) – «Солид товарные рынки», следует из карточки дела.

Экономика Экономика ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский» Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».

Финансы Финансы Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 74,94 рубля Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 13,37 копейки, до 74,9385 рубля, курс доллара увеличился на 5,97 копейки, до 65,6664 рубля, следует из данных Банка России.

Экономика Экономика ФОМ рассказал о снижении числа не замечающих кризис россиян Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в России нет кризиса, в 2016 году число жителей страны, не замечающих кризиса, составляло 14%.

Экономика Экономика Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.

Экономика Экономика Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии

Экономика Экономика Канализационный коллектор за 9,4 млрд рублей построят в Симферополе Компания предложила за свои услуги 9,399 млрд рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта 11,123 млрд рублей с учетом НДС 18%, а также других налогов и пошлин.

Экономика Экономика Почта банк стал владельцем 100% акций «Мультикарты» Почта банк стал владельцем 100% акций процессинговой компании "Мультикарта", выкупив у ВТБ оставшуюся долю в 25,33%, сообщили в пресс-службе банка.

Экономика Экономика Совфед ратифицировал временное соглашение о ЗСТ между ЕАЭС и Ираном Совет Федерации в пятницу ратифицировал соглашение, предусматривающее создание зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом и Ираном.

Экономика Экономика «Роснефть» и «Лукойл» готовятся к бурению скважины в Азовском море Совместное предприятие "Роснефти" и "Лукойла" - "Приазовнефть" готовится к бурению второй разведочной скважины на месторождении Новое в Темрюкском заливе Азовского моря.

Экономика Экономика Российские компании оказались перспективнее европейских «Лента» попала в группу компаний, рост EBITDA которых ожидается на уровне 5-10 процентов, в то время как у подавляющего большинства европейских сетей результаты не превысят 2-5 процентов.

Экономика Экономика Автоагрегатный завод на Урале готовится расширить поставки в США Объем поставок российского завода, работающего в Курганской области, американскому производителю генераторов и электростанций вырастет в 2018 году до $3 млн с $2,4 млн в 2017 году, говорится в сообщении.