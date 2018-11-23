Экономика
Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год
Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 годРБК00:30
Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН». Документ в целом одобрили 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
РБК00:30
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Энергетика
Цена Brent упала ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года
Цена нефти Brent в пятницу усилила падение до более чем 4% и опустилась ниже $60 за баррель впервые с октября 2017 года, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 08:38
Экономика
Совет Федерации одобрил введение налога для самозанятых
Сенаторы на заседании 23 ноября одобрили закон о введении экспериментального налога на профессиональный доход самозанятых россиян, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:35
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Первомайский»
Центробанк с 23 ноября отозвал лицензию у банка «Первомайский».
Обновлено в 08:14
Экономика
«Роснефть» подала иск против биржевого трейдера
Государственная компания «Роснефть» подала в арбитражный суд Москвы иск к «Солид — товарные рынки» — топливному трейдеру Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), сообщается 23 ноября на сайте суда.
Обновлено в 08:12
Экономика
Суд Киева снял арест с акций украинской «дочки» Сбербанка
Арест с акций и имущества Сбербанка (Киев) сняты Киевским апелляционным судом, говорится в материалах суда Единого реестра судебных решений Украины.
Обновлено в 08:25
Экономика
Акционер ПИК Сергей Гордеев продал ТРЦ «Ривьера» фонду из Киргизии
Обновлено в 08:33
Экономика
Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ
Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 06:30
Экономика
Перенос серверов бронирования авиабилетов отложен — Минтранс РФ
Отмечается, что замминистра транспорта Александр Юрчик на форуме «Транспортная неделя» подчеркнул, что «после консультаций с авиакомпаниями» срок переноса на территорию России серверов бронирования и продаж авиабилетов был перенесен с 1 января 2020 года на 31 октября 2021 года.
Обновлено в 06:46
Экономика
Норвегия поднимет стоимость электричества для майнеров в 34 раза
Правительство Норвегии подготовило поправки к государственному бюджету, согласно которым майнерам перестанут предоставлять льготное электричество, пишет CoinDesk.
Обновлено в 07:50
Экономика
Карлос Гон выплачивал деньги Nissan своей сестре
Вчера вечером стало также известно, что родная сестра Гона, проживающая в Бразилии, более 15 лет формально числилась сотрудницей Nissan, фактически не занимая никакой должности и получала выплаты от японской компании в размере 100 тысяч долларов в год.
Обновлено в 08:00
Экономика
Мамы в декрете наторговали на полтриллиона
«Яндекс.Касса» и агентство Data Insight проанализировали продажи в социальных сетях, мессенджерах и на онлайн-досках объявлений за год – по март 2018 г. По их оценкам, через такие каналы в России продается товаров и услуг на 591 млрд руб. в год, а средний чек составляет 1500 руб.
Обновлено в 07:49
Экономика
Канализационный коллектор за 9,4 млрд рублей построят в Симферополе
Компания предложила за свои услуги 9,399 млрд рублей при начальной (максимальной) стоимости контракта 11,123 млрд рублей с учетом НДС 18%, а также других налогов и пошлин.
Обновлено в 07:50
Экономика
ФОМ рассказал о снижении числа не замечающих кризис россиян
Каждый пятый россиянин (20%) считает, что в России нет кризиса, в 2016 году число жителей страны, не замечающих кризиса, составляло 14%.
Обновлено в 07:08
Экономика
«Почта банк» стал владельцем 100% «Мультикарты»
«Почта банк» стал владельцем 100% процессинговой компании ООО «Мультикарта», выкупив у ВТБ долю в размере 25,33%.
Обновлено в 05:44
Экономика
Суд взыскал с дочерней компании Genser по иску Связь-банка 2 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы 14 ноября удовлетворил иск Связь-банка о взыскании с дочерней компании автодилера Genser - ООО "Дженсер сервис Ю7" 2 млрд руб. Информация о соответствующем решении суда размещена в картотеке арбитражных дел.
Обновлено в 08:21