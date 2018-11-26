Политика
Военное положение ввели в еще двух регионах Украины. Об этом говорится в доработанном тексте законопроекта, опубликованном на сайте Верховной рады.
Газета.Ru20:29
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с чего всё началось
В вынесенном на заседание парламента законе об утверждении указа Порошенко говорится, что в период действия военного положения «частичная мобилизация объявляется президентом Украины в сроки и в объемах, соответствующих угрозам национальной безопасности и обороне Украины».Ведомости14:35
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