Верховная рада приняла закон о смене подчиненности украинских приходовРБК 05:55

Верховная рада Украины приняла закон, устанавливающий порядок смены подчиненности религиозных организаций. Выносить документ на голосование пришлось несколько раз, и в конце концов за его принятие проголосовали 229 депутатов при необходимом минимуме в 226.

Происшествия Происшествия Рыбку и Лесли задержали в Шереметьево

Авто Авто Toyota представила спецверсию Land Cruiser Prado Style Компания Toyota представила спецверсию внедорожника Land Cruiser Prado — исполнение Style доступно для заказа с 17 января.

Транспорт Транспорт «Победа» прекращает полеты за рубеж из Санкт-Петербурга С 16 января «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» – прекратила продажи билетов на международные рейсы из и в Санкт-Петербург с вылетом после 28 февраля.

Армия и оружие Армия и оружие США разместят на Аляске новые системы перехвата ракет

Авто Авто Купеобразный Geely FY11 раскрылся в «спортивной» версии Моторную гамму Geely FY11, помимо стандартного 2,0-литрового турбомотора на 238 сил, представила гибридная силовая установка от Volvo XC40 на базе 1,5-литрового 177-сильного «атмосферника» и 48-вольтового стартер-генератора.

Политика Политика Порошенко выбил телефон из рук попытавшегося задать вопрос украинца Президент Украины Петр Порошенко выбил телефон из рук мужчины, который попытался задать ему вопрос, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП

Интернет Интернет Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Энергетика Энергетика «Газпром» заявил об отмене швейцарским судом ареста акций «дочек» Суд швейцарского кантона Цуг 6 января полностью отменил свое постановление от 29 мая 2018 года о наложении обеспечительных мер на акции «Газпрома» в Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG и на права требования «Газпрома» к этим компаниям, сообщает пресс-служба газового концерна.

Происшествия Происшествия В Петербурге при пожаре в типографии погиб человек Один человек погиб при пожаре в здании Санкт-Петербургского газетного комплекса на Ленинском проспекте, сообщили dp.ru в пресс-службе МЧС по Петербургу.

Политика Политика Высланную из РФ украинскую журналистку Бойко арестовали на Украине Украинскую журналистку Елену Вищур (Бойко), которую сегодня выдворили с территории Российской Федерации, арестовал украинский суд в Харькове.

Гаджеты Гаджеты Motorola возродит культовую раскладушку RAZR Компания Motorola намерена возобновить выпуск знаменитой модели RAZR, которая получит сгибающийся экран.

Авто Авто Volkswagen Golf GTI TCR получил серийную версию После премьеры концептуального «заряженного» хэтчбека Volkswagen Golf GTI TCR, которая состоялась в середине прошлого года на автомобильном фестивале Worthersee в Австрии, новинка, наконец, вышла в серию.

Происшествия Происшествия Суд арестовал бывшего гендиректора производителя водки «Пять озер» Тверской суд Москвы арестовал до 16 марта бывшего гендиректора одного из крупнейших производителей водки в России – Алкогольной сибирской группы (АСГ) Игоря Савельева.

Спорт Спорт Комитет WADA обсудит соответствие РУСАДА антидопинговому кодексу В сентябре исполком WADA восстановил полноправный статус РУСАДА, утерянный российским агентством в ноябре 2015 года, но с условием, что до 31 декабря 2018 года Россия должна предоставить WADA доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Интернет Интернет В работе бойлеров Ariston произошел сбой из-за блокировки Telegram Владелец водонагревателя не стал ругаться ни на Ariston, ни на Роскомнадзор, но в ответ он написал — «Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!».

Экономика Экономика Пенсионный фонд сократит несколько тысяч сотрудников в 2019 году В 2019 году ПФР сократит несколько тысяч сотрудников, в том числе в связи с развитием электронных услуг.

Авто Авто С начала года 26 компаний подняли в России цены на автомобили

Политика Политика Путин посетил храм Святого Саввы в Белграде

Интернет Интернет В интернете нашли неудаляемый вирус-вымогатель «Совершенно секретно»: Портал Bleeping Computer, который занимается исследованием в сфере кибербезопасности, обнаружил о хакерской атаке с использованием вируса под названием Djvu.

Спорт Спорт Николаев выиграл «Дакар-2019» в зачёте грузовиков, Сотников — второй Экипаж команды «КамАЗ-мастер» во главе с россиянином Эдуардом Николаевым выиграл «Дакар-2019» в зачёте грузовиков.

Общество Общество Умерла всемирно известная путешественница баба Лена Всемирно известная российская путешественница 91-летняя Елена Ерхова, известная как баба Лена, скончалась в Красноярске - в декабре у нее диагностировали рак четвертой стадии.

Наука Наука Ученые доказали, что кассовые чеки опасны для здоровья Бисфенол А может вызывать гормональные расстройства, предупреждает исследовательская группа из Университета Гранады, которая проанализировала кассовые чеки в различных магазинах и ресторанах в Испании, Бразилии и Франции.

Происшествия Происшествия Число жертв теракта в столице Колумбии выросло до восьми человек

Политика Политика Президент Сербии подарил Владимиру Путину собаку Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому президенту Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша.

Происшествия Происшествия Против сотрудников колонии Цеповяза возбудили новое уголовное дело

Наука Наука Найден простой способ улучшить память и работу мозга Ученые из США пришли к выводу, что физические нагрузки благоприятно влияют на память и другие когнитивные функции мозга.

Космос Космос «Лунный росток» погиб от холода Хлопковое семя, высаженное китайским зондом "Чанъэ-4" на обратную сторону Луны, как ранее писал "Ревизор.ru", погибло, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на агентство "Синьхуа".