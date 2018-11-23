Экономика
Всего за проект бюджета проголосовало 240 депутатов. В 2019 году инфляцию на Украине прогнозируют на уровне 7,4%, рост экономики ожидается на уровне 3%, а дефицит бюджета в размере 2,3% ВВП. Отметим, Верховная рада утвердила норму о беспошлинном ввозе посылок на сумму, не превышающую €100.
REGNUMвчера в 23:41
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Экономика
ЦБ отозвал лицензии у Русского ипотечного банка и банка «Первомайский»
Центробанк отозвал лицензии Русского ипотечного банка (РИБ) и краснодарского банка «Первомайский», говорится в сообщении регулятора.
Обновлено в 01:02
Экономика
Правительство утвердило прогноз социально-экономического развития РФ
Правительство России утвердило прогноз долгосрочного социально-экономического развития страны до 2036 года, сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 00:34
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $62 за баррель
Январский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:03 по московскому времени 23 ноября опустился на $0,56 (0,89%) - до $62,04 за баррель.
Обновлено в 00:52
Экономика
Глава ПФР: Закон об ИПК снимет вопросы по накопительной пенсии
Закон об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) окончательно поставит точку в вопросе накопительной части пенсии.
Обновлено в 00:41
Экономика
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Сбербанк обошел "Роснефть" и стал самой дорогой российской компанией по капитализации на Московской бирже, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 00:32
Экономика
Глава КЧР заявил о нецелесообразности появления аэропорта в регионе
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов, выступая на встрече со студентами финансового института при правительстве России, заявил, что строительство аэропорта в республике экономически нецелесообразно, передает ТАСС.
Обновлено в 00:58
Энергетика
Дизтопливо в России за неделю подорожало на рубль
Дизельное топливо в России за период с 12 по 18 ноября 2018 года подорожало на 1 рубль - до 46,29 рубля за 1 л. В то же время средние потребительские цены на бензин не изменились, сообщил Росстат.
Обновлено в 00:06
Финансы
Почта банк и Промсвязьбанк стали агентами по продаже ОФЗ для населения
Правительство расширило список банков-агентов по реализации ОФЗ для населения, включив туда помимо ВТБ и Сбербанка Промсвязьбанк и Почта банк, следует из распоряжения, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 00:45
Экономика
Закрыта крупнейшая сделка на рынке торговой недвижимости в этом году
Компания «Хорус» акционера группы ПИК Сергея Гордеева продала торгово-развлекательный комплекс «Ривьера», рассказали два человека, близких к разным сторонам сделки.
Обновлено в 00:41
Экономика
Единый продавец телерекламы подтвердил смену гендиректора
Обновлено вчера в 22:56
Экономика
Moody’s повысило рейтинг Evraz до « Ba1» со «стабильным» прогнозом
Международное рейтинговое агентство Moody's повысило корпоративный рейтинг горно-металлургической компании Evraz Group S. A. до "Ba1" с "Ba2", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 23:53
Финансы
Кудрин оценил валютные риски при переходе на расчеты в рубли
Быстрого снижения доли доллара в расчетах не произойдет, расчеты в других национальных валютах, в том числе стран ЕвразЭС, несут определенные валютные риски, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 18:03
Финансы
Комитет Госдумы поддержал запрет на уличные табло курсов валют
Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал поправку к законопроекту о валютных операциях для резидентов, согласно которой банкам запретят размещать электронные табло курсов валют вне стен банка, передаёт корреспондент ИА REGNUM 22 ноября.
Обновлено вчера в 23:28
Экономика
Экспобанк Игоря Кима купил 15% СДМ-банка
Экспобанк Игоря Кима стал владельцем 15% акций СДМ-банка.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
ВТО: ограничения затронули международную торговлю на $481 млрд в год
Ограничительные меры, принятые странам "Большой двадцатки" с середины мая по середину октября текущего года, затрагивают международную торговлю объемом более чем в $481 млрд в год, сообщила Всемирная торговая организация (ВТО) в своем регулярном мониторинговом отчете.
Обновлено вчера в 16:58