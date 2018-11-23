Верховная рада Украины после долгих ночных дискуссий около 6 утра по местному времени приняла закон о государственном бюджете страны на 2019 год, сообщает «УНИАН». Документ в целом одобрили 240 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Верховная рада под утро приняла бюджет Украины на 2019 год

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