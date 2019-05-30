Верховная рада озаботилась правами коренных народов РоссииВечерняя Москва 07:52

Представитель Крыма в Госдуме резко отреагировал на обращение Верховной рады Украины в ООН с требованием «защитить» якобы «ущемленные» в России права коренных народов.

с чего всё началось

В пояснительной записке к документу уточняется, что данным заявлением парламент желает привлечь внимание международного сообщества к «систематическому нарушению прав коренных народов в Российской Федерации» в целях усиления давления на Россию, чтобы государство прекратило допускать эти нарушения.

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