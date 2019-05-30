Политика
Верховная рада отказалась принять отставку ГройсманаLife.ru 06:27
Верховная рада отказалась принять отставку Владимира Гройсмана с поста премьер-министра Украины. Только 97 нардепов согласились поддержать просьбу Гройсмана, хотя нужно 226 голосов парламентариев.
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Общество
Беглов признался в любви к Санкт-Петербургу
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов признался в любви к городу и объяснил, что ощущает себя в долгу перед ним.
Обновлено в 16:00
Политика
В администрации Зеленского допустили телефонный разговор с Путиным
Замглавы администрации президента Украины Вадим Пристайко допустил вероятность телефонного разговора Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным.
Обновлено в 15:00
Происшествия
В Шереметьево аварийно сел самолет А320
В московском аэропорту Шереметьево аварийно сел самолет А320, к нему едут 10 пожарных автоцистерн, сообщает ТАСС со ссылкой на слова источника в экстренных службах.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП
Mossovetinfo.ru – Госдума на своем заседании в четверг, 30 мая, приняла в третьем, окончательном чтении закон, ужесточающий наказания за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 09:05
Наука
Назван опасный для сердца напиток
Перед экспериментом и каждые 30 минут в течение четырех часов после употребления напитков ученые измеряли артериальное давление участников и фиксировали сердечную активность с помощью электрокардиограммы.
Обновлено в 14:58
Здоровье
Психолог рассказала, как справиться с волнением перед экзаменами
Психолог Елена Романова рассказала, как можно уменьшить стресс перед экзаменами.
Обновлено в 15:54
Общество
Мэр Анапы отменил шоу Анастасии Волочковой за деньги из казны
Глава администрации города Анапа Юрий Поляков поручил отменить процедуру электронных торгов, предполагающую закупку услуги "по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой" во время открытия курортного сезона-2019.
Обновлено в 11:21
Политика
Климкин призвал Раду отправить его в отставку
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что призвал депутатов Верховной рады проголосовать за его отставку.
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
Россия модернизирует самолеты «Судного дня» Ил-80 и Ил-82
Ил-80 и Ил-82 относят к самолетам «Судного дня» потому, что они предназначены для управления войсками в условиях ядерной войны.
Обновлено в 11:44
Игры
Microsoft анонсировала Xbox Game Pass для ПК
Обновлено в 14:00
Политика
Депутат заявила, что не любит Россию
Депутат Совета депутатов Ненецкого округа от КПРФ Ольга Карпова заявила, что не любит Россию, но является патриоткой, пишет РИА Новости.
Обновлено в 12:05
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель впервые с 8 марта.
Обновлено в 16:26
Культура
Участники ПМЭФ смогут посетить три выставки на борту ледокола «Красин»
К открытию Петербургского международного форума на борту музея-ледокола «Красин» откроют сразу три выставки.
Обновлено в 11:57
Экономика
«Росатом» прогнозирует рост риска для зарубежных проектов из-за санкций
Продолжение действия западных санкций в отношении России увеличивает политический риск для зарубежных проектов госкорпорации "Росатом", говорится в годовом отчете АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) за 2018 год.
Обновлено в 17:17
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено в 15:30
Авто
Опубликованы изображения флагманского седана DS 8 Fastback
Ожидается, что новый DS 8 Fastback будет оснащаться безрамочными дверями, светодиодной оптикой и выдвижные дверные ручки.
Обновлено в 11:09
Армия и оружие
Ради свержения Асада и противостояния с РФ Запад использует Совбез ООН
Заседание Совбеза ООН, посвященное ситуации в Сирии, никак не меняет положение вещей - напряженность растет, мирные жители продолжают гибнуть под обстрелами террористов.
Обновлено в 07:41
Футбол
Корейцев лишили победы на международном турнире за оскорбление трофея
Юношеская сборная Южной Кореи лишена победы на турнире Panda Cup в китайском Чэнду.
Обновлено в 18:09
Политика
Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой»
Новый президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналистом телеканала «Прямой» во время своей поездки на шахту «Лесная» во Львовской области, в которой накануне произошло обрушение породы, в результате чего погибли двое шахтеров.
Обновлено в 14:56
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Политика
Ярошенко назначили дополнительное обследование после операции
Российский летчик Константин Ярошенко, отбывающий 20-летнее наказание в тюрьме в штате Коннектикут, проходит дополнительное обследование после проведения легкой операции на кишечнике.
Обновлено в 17:26
Происшествия
В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром
Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.
Обновлено в 07:19
Культура
В России из фильма об Элтоне Джоне вырезали сцены с гей-сексом и наркотиками
В российской версии биографического фильма об Элтоне Джоне «Рокетмен» вырезали несколько сцен, в том числе с гей-сексом.
Обновлено в 18:23
Футбол
Рамос принял решение остаться в «Реале»
Капитан «Реала» Серхио Рамос передумал покидать клуб.
Обновлено в 10:20
Технологии
В России представили квантовый телефон за 30 миллионов рублей
Стоимость базового набора – сервер и два телефона – составляет порядка 30 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:34