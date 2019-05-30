Политика
Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставкуRT на русском 11:05
Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку. Сам политик поблагодарил депутатов за это решение. Таким образом, украинский кабмин не будет расформирован.
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Авто
Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Украина упразднит звание «прапорщик» в ВСУ
На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия
Школьница скончалась на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам
Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
Обновлено в 00:15
Футбол
«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче
Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Космос
Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя
Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН доставили в Белград
Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовоалбанской полиции, доставлен в Белград на лечение, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России в Сербии.
Обновлено в 12:38
Политика
Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму
Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Авто
Ferrari представила гибридный гиперкар SF90 Stradale
Новый гибридный автомобиль SF90 Stradale представила итальянская компания Ferrari.
Обновлено вчера в 22:35
Политика
В МИД Украины призвали отказаться от термина «миротворцы»
Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил отказаться от использования в официальных украинских документах термина «миротворцы ООН».
Обновлено в 13:56
Транспорт
Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя
Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Экономика
ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей
Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено в 13:46
Шоу-бизнес
Об уходе Дроздовой рассказал Певцов
Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
Обновлено в 10:16
Кино
В Норвегии начались съемки фильма «Черная вдова»
Обновлено в 09:24
Общество
Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»
Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
Обновлено в 12:02
Спорт
Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках
Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
Обновлено в 13:40
Теннис
Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Обновлено в 07:29
Наука
Раскрыта природа шаровой молнии
Обновлено в 12:29
Финансы
В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики
Центробанк назвал угрозы для российской финансовой системы. Их много, и они повсюду – как за пределами России, так и внутри страны.
Обновлено в 14:08
Общество
Карельского историка Юрия Дмитриева притесняли в СИЗО
Адвокат руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева сообщил о давлении на своего подзащитного в СИЗО.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач
На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58
Общество
Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой
Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика
СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину
По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
Обновлено в 10:40
Космос
С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601»
Прямую трансляцию полета ведет Роскосмос в социальных сетях.
Обновлено в 14:02
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Как новые автомобили помогут снизить выбросы Владелец "Соллерса" Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология" на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено в 12:14