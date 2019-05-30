Политика

Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставкуRT на русском 11:05

Верховная рада Украины отказалась отправлять премьер-министра Владимира Гройсмана в отставку. Сам политик поблагодарил депутатов за это решение. Таким образом, украинский кабмин не будет расформирован.
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Почему Рада не приняла отставку премьера Украины Гройсмана

РБК13:47

Рада отказалась отправлять Гройсмана в отставку

RT на русском11:05

Рада не поддержала отставку Гройсмана с поста премьер-министра

Интерфакс06:32

Рада отказалась отправлять в отставку правительство Украины

ТАСС06:57

Ганжара назвал ситуацию Гройсманом и Радой плохим сигналом для Зеленского

Народные новости13:59

Рада отказалась отправить Гройсмана в отставку

РИА Новости06:29

Верховная рада Украины отказалась отправлять в отставку правительство

Эхо Москвы11:12
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 14:16, Ашберн
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Kia Seltos: первые фото серийного кроссовера для России

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На Украине упразднят звания "прапорщик" и "старший прапорщик".
Обновлено в 10:26
Авто

Показали фото обновленного Renault Duster для России

Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Происшествия

Школьница скончалась на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 08:31
Экономика

Клиенты НПФ смогут выходить на пенсию по старым правилам

Клиенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ) смогут получать страховые выплаты по старому пенсионному возрасту, если заключат договор с НПФ в этом году.
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Футбол

«Крылья Советов» победили «Нижний Новгород» в первом стыковом матче

Самарские "Крылья Советов" одержали волевую победу над "Нижним Новгородом" в первом стыковом матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге в следующем сезоне.
Обновлено в 14:10
Космос

Самая крупная «безымянная» планета Солнечной системы получила имя

Выяснилось, что радиус планеты оказался на 300 километров больше прошлых оценок, что автоматом сделало ее самой крупной «безымянной» карликовой планетой.
Обновлено в 13:11
Происшествия

Пострадавшего в Косово россиянина из миссии ООН доставили в Белград

Российский сотрудник миссии ООН в Косово Михаил Краснощеков, пострадавший во вторник от действий косовоалбанской полиции, доставлен в Белград на лечение, сообщила РИА Новости пресс-служба посольства России в Сербии.
Обновлено в 12:38
Политика

Украина подготовила санкции против России из-за раскопок в Крыму

Министерство по вопросам "временно оккупированных" территорий и внутренне перемещенных лиц Украины подготовило санкции против России из-за археологических раскопок в Крыму.
Обновлено в 12:08
Авто

Ferrari представила гибридный гиперкар SF90 Stradale

Новый гибридный автомобиль SF90 Stradale представила итальянская компания Ferrari.
Обновлено вчера в 22:35
Авто

Стало известно, каким будет «Русский Прадо» от УАЗ за 1,5 млн рублей

Обновлено в 07:03
Политика

В МИД Украины призвали отказаться от термина «миротворцы»

Заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица предложил отказаться от использования в официальных украинских документах термина «миротворцы ООН».
Обновлено в 13:56
Транспорт

Автомобильный тоннель в Кучино затопило из-за сильного дождя

Автомобильный тоннель по Леоновскому шоссе в микрорайоне Кучино городского округа Балашиха Московской области, проходящий под железнодорожными путями Горьковского направления, подтопило в результате сильного дождя.
Обновлено в 12:06
Экономика

ЦБ поддержал увеличение суммы страхования вкладов до 10 млн рублей

Сегодня сумма застрахованных вкладов достигает 1,4 млн рублей — такая норма касается всех средств граждан.
Обновлено в 08:54
Кино

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Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
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Об уходе Дроздовой рассказал Певцов

Дмитрий Певцов состоит в браке с актрисой Ольгой Дроздовой уже 20 лет, но никогда не боялся ее ухода.
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«Роскосмос» прекратил попытки связаться с радиотелескопом «Спектр-Р»

Обновлено в 13:09
Кино

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Общество

Путин наградил восемь многодетных семей орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин вручил восьми многодетным семьям ордена "Родительская слава".
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Российская призерка Олимпиады рассказала о жизни на таблетках

Призерка Олимпийских игр Ирина Слуцкая рассказала о борьбе с тяжелым заболеванием.
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Александрова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

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Раскрыта природа шаровой молнии

Обновлено в 12:29
Финансы

В ЦБ назвали серьезные риски для российской экономики

Центробанк назвал угрозы для российской финансовой системы. Их много, и они повсюду – как за пределами России, так и внутри страны.
Обновлено в 14:08
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Обновлено в 06:26
Общество

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Адвокат руководителя карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева сообщил о давлении на своего подзащитного в СИЗО.
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Армия и оружие

На полигоне под Волгоградом показали новейший армейский тягач

На полигоне Прудбой под Волгоградом сегодня продемонстрировали новейший военный тягач КЭТ-Л1 на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022.
Обновлено в 13:58
Общество

Мэр Анапы запретил тратить бюджетные деньги на концерт Волочковой

Мэр Анапы Юрий Поляков дал поручение отменить электронные торги на услугу «по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой».
Обновлено в 12:28
Политика

СМИ сообщили о намерении Порошенко покинуть Украину

По данным информаторов, намерение Порошенко покинуть страну якобы связано со здоровьем.
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С Байконура стартовала ракета «Протон-М» со спутником «Ямал-601»

Прямую трансляцию полета ведет Роскосмос в социальных сетях.
Обновлено в 14:02
Авто

Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей

Как новые автомобили помогут снизить выбросы Владелец "Соллерса" Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта "Экология" на обновление парка коммерческих автомобилей.
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