Политика
Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУРИА Новости 06:04
Президент Владимир Зеленский 30 мая предложил Раде уволить глав МИД, Минобороны и СБУ. В его пресс-службе тогда отмечали, что представление вносится на основании конституции и украинских законов. При этом Климкин, Полторак и Грицак ранее сами написали прошения об отставке.
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Политика
Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Обновлено в 04:51
Интернет
В работе WhatsApp произошел сбой
Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Происшествия
Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве
На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Катя Гордон назвала Собчак «старой и страшной»
Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Политика
Рада упростила получение украинского гражданства
Просроченный паспорт, сообщает "112 Украина", также закон позволяет подавать, если для получения нового ему нужно вернуться в "страну-агрессор".
Обновлено в 07:19
Политика
Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО
Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Общество
Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов
Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Хоккей
«Авангард»: вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит
На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
Обновлено в 04:18
Экономика
Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии
Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Экономика
В январе-мае ФТС увеличила перечисления в бюджет на 6,4%
За январь-май 2018 года в бюджет РФ было перечислено 2 трлн 139,89 млрд рублей. Таким образом, рост перечислений за 5 месяцев составил 6,4%.
Обновлено в 07:17
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес
Брэд Питт показал новую девушку
По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
Обновлено в 02:38
Кино
Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов
Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, попал в реабилитационный центр, так как не смог справиться со стрессом от успеха сериала "Игра престолов".
Обновлено в 05:42
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика
Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении экс-президента Ющенко
Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010), которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).
Обновлено в 07:24
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Экономика
«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект
ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Политика
Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Экономика
Кудрин оценил процесс освоения средств на нацпроекты
Кудрин связал это с проблемой старта, когда нужно готовить проектно-сметную документацию по новым объектам, новые порядки финансирования, если это касается субсидий.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин заявил, что РФ преодолела трудности в экономике
Владимир Путин заявил, что Россия сумела преодолеть трудности в экономики, которые возникли в результате введения против Москвы санкций, а также из-за падения цен на углеводороды.
Обновлено в 07:42
Политика
Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами
Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
Обновлено в 06:38
Шоу-бизнес
«Пойду повешусь»: Анфиса Чехова отреагировала на обвинения в полноте
Чаще всего телеведущую обвиняют в полноте. Последняя публикация Чеховой в Сети вызвала неоднозначную реакцию ее фолловеров.
Обновлено в 04:29