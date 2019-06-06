Политика

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУРИА Новости 06:04

Президент Владимир Зеленский 30 мая предложил Раде уволить глав МИД, Минобороны и СБУ. В его пресс-службе тогда отмечали, что представление вносится на основании конституции и украинских законов. При этом Климкин, Полторак и Грицак ранее сами написали прошения об отставке.
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Верховная Рада отказалась отправлять в отставку министров иностранных дел и обороны Украины

Эхо Москвы07:09

Рада продолжает «сливать» все предложения Зеленского

Вести.Ru06:53

Рада отказалась принять отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

РИА Новости06:04

Рада не приняла отставку глав МИД, Минобороны и СБУ

ТАСС06:34

Рада отказалась уволить Грицака с должности главы СБУ

РБК07:20

Верховная рада отказалась отправить в отставку глав Минобороны, МИДа и СБУ

Коммерсантъ06:40

Рада отказалась увольнять глав Минобороны и СБУ по желанию Зеленского

Lenta.ru06:58
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Политика

Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России

Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Обновлено в 04:51
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Интернет

В работе WhatsApp произошел сбой

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в четверг в ряде стран мира.
Обновлено в 06:09
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Происшествия

Убитого спецназовца ГРУ похоронили в Москве

На Митинском кладбище в Москве похоронили убитого в драке бойца спецназа ГРУ Никиту Белянкина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Обновлено в 07:22
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Политика

В Кремле подтвердили подготовку встречи Путина с папой Римским

Обновлено в 05:54
Шоу-бизнес

Катя Гордон назвала Собчак «старой и страшной»

Журналистка Катя Гордон жестко отреагировала на пост телеведущей Ксении Собчак о "благородных людях" и "дворнягах".
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Подольске соседи избили беременную женщину за просьбу не шуметь

Обновлено в 06:26
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Рада упростила получение украинского гражданства

Просроченный паспорт, сообщает "112 Украина", также закон позволяет подавать, если для получения нового ему нужно вернуться в "страну-агрессор".
Обновлено в 07:19
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Хоккей

«Авангард»: вопрос о доверии к Сушинскому и Хацею не стоит

На последнем совете директоров "Авангарда" вопрос о доверии к президенту клуба Максиму Сушинскому и директору по хоккейным операциям Евгению Хацею не ставился.
Обновлено в 04:18
Экономика

Российское электричество обвинили в массовых сокращениях в Эстонии

Массовое сокращение сотрудников Eesti Energia вызвано дешёвой электроэнергией из России, сообщил глава концерна Хандо Суттер.
Обновлено в 02:30
Экономика

В январе-мае ФТС увеличила перечисления в бюджет на 6,4%

За январь-май 2018 года в бюджет РФ было перечислено 2 трлн 139,89 млрд рублей. Таким образом, рост перечислений за 5 месяцев составил 6,4%.
Обновлено в 07:17
Общество

Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина

Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Брэд Питт показал новую девушку

По словам очевидцев, во время выставки Питт постоянно находился возле итальянки.
Обновлено в 02:38
Кино

Кит Харингтон сменил белых ходоков на демонов

Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, попал в реабилитационный центр, так как не смог справиться со стрессом от успеха сериала "Игра престолов".
Обновлено в 05:42
Экономика

Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся

Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика

Генпрокуратура Украины открыла дело в отношении экс-президента Ющенко

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное дело в отношении третьего президента Виктора Ющенко (2005-2010), которому инкриминируют растрату государственного имущества на 540 млн гривен ($20 млн).
Обновлено в 07:24
Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Экономика

«Акрон» привлек $1,7 млрд на свой крупнейший калийный проект

ВЭБ.РФ, Газпромбанк и Сбербанк согласились предоставить производящей удобрения компании «Акрон» Вячеслава Кантора около $1,7 млрд в виде синдицированного кредита на 15 лет на проект освоения Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.
Обновлено в 06:34
Политика

В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Политика

Условия возвращения Крыма Украине озвучил российский сенатор

Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков сообщил о том, что есть лишь одно условие при котором полуостров готов вернутся обратно в состав Украины.
Обновлено в 01:49
Экономика

Кудрин оценил процесс освоения средств на нацпроекты

Кудрин связал это с проблемой старта, когда нужно готовить проектно-сметную документацию по новым объектам, новые порядки финансирования, если это касается субсидий.
Обновлено в 07:35
Политика

Путин заявил, что РФ преодолела трудности в экономике

Владимир Путин заявил, что Россия сумела преодолеть трудности в экономики, которые возникли в результате введения против Москвы санкций, а также из-за падения цен на углеводороды.
Обновлено в 07:42
Политика

Роскомнадзор заявил о готовности Tinder сотрудничать со спецслужбами

Приложение для знакомств Tinder готово предоставить информацию пользователей российским спецслужбам в случае необходимости, заявил НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
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«Пойду повешусь»: Анфиса Чехова отреагировала на обвинения в полноте

Чаще всего телеведущую обвиняют в полноте. Последняя публикация Чеховой в Сети вызвала неоднозначную реакцию ее фолловеров.
Обновлено в 04:29
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, президент Украины и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Украины с 20 мая 2019 года. Ранее получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер, сценарист.
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