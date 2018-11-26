с чего всё началось

Верховная рада Украины одобрила введение военного положения на территории страны. Трансляцию заседания украинского парламента вел телеканал "112 Украина". За введение военного положения высказались 276 депутатов.

Политика Политика Совбез ООН отклонил повестку России по инциденту в Керченском проливе Совет Безопасности ООН отказался утвердить предложенную Россией повестку экстренного заседания по поводу нарушения российских границ украинскими судами в Керченском проливе.

Политика Политика Верховная Рада одобрила введение на Украине военного положения Верховная Рада одобрила введение на территории всей Украины военного положения.

Армия и оружие Армия и оружие Лукашевич сообщил о подготовке ВСУ провокации с химоружием в Донбассе Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил, что ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химического оружия.

Политика Политика Появились фото нарушивших границу РФ украинских кораблей в порту Керчи Три корабля военно-морских сил Украины, задержанные в воскресенье из-за нарушения государственной границы, находятся у причала в порту Керчи, передает в понедельник корреспондент ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Российские бомбардировщики пролетели над фрегатом НАТО Российские бомбардировщики Су-24 пролетели над бельгийским фрегатом «Годеция» (Godetia), принимавшим участие в учениях НАТО в Балтийском море.

Политика Политика Медведев прибыл в Минск на заседание межправсовета ЕАЭС Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Минск, где 27 ноября состоится заседание Евразийского межправительственного совета.

Политика Политика На границе Украины и Польши начались столкновения автомобилистов

Политика Политика Мексика усилила меры безопасности в районе лагеря мигрантов Мексиканские власти в понедельник приняли дополнительные меры безопасности вокруг лагеря мигрантов в городе Тихуана после их попытки прорыва в США.

Политика Политика Песков: дата встречи Путина и Трампа на G20 еще прорабатывается Дата встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на G20 все еще прорабатывается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика Политика Британский парламент проголосует по Brexit 11 декабря Голосование по соглашению Великобритании и ЕС о Brexit пройдет в британской палате общин 11 декабря, сообщают в понедельник британские СМИ.

Политика Политика Путин подписал указ о создании в Москве инновационного кластера Президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании на территории Москвы инновационного кластера, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Политика Политика Асад назначил нового мэра Дамаска

Армия и оружие Армия и оружие МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.

Политика Политика Bloomberg: личный помощник Трампа уходит из Белого дома Джордан Карем, личный помощник президента США Дональда Трампа, намерен покинуть свой пост в начале 2019 года.